大陸再度本土0新增！境外輸入確診67例...上海人數最多

▲大陸25日新增67例確診。（圖／新華社）

記者蔡儀潔／綜合報導

境外輸入成為防疫新挑戰，據大陸國家衛健委最新通報，25日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例67例，均為「境外輸入病例」；新增死亡病例6例；新增疑似病例58例，同樣都是境外輸入病例。

通報顯示，25日當日新增治癒出院病例401例，解除醫學觀察的密切接觸者721人，重症病例減少164例。截至25日24時，現有確診病例3947例（其中重症病例1235例），累計治癒出院病例74051例，累計死亡病例3287例，累計報告確診病例81285例，現有疑似病例159例。累計追蹤到密切接觸者695305人，尚在醫學觀察的密切接觸者14714人。

湖北省方面，新增確診病例0例（武漢0例），新增治癒出院病例391例（武漢382例），新增死亡病例6例（武漢5例），現有確診病例3431例（武漢3407例），其中重症病例1201例（武漢1195例）。累計治癒出院病例61201例（武漢44068例），累計死亡病例3169例（武漢2531例），累計確診病例67801例（武漢50006例）。新增疑似病例0例（武漢0例），現有疑似病例0例（武漢0例）。

▲大陸新冠肺炎疫情緩和。（圖／新華社）

境外輸入方面，25日0—24時，新增報告境外輸入確診病例67例（上海18例，內蒙古12例，廣東11例，北京6例，福建6例，陝西3例，天津2例，浙江2例，江蘇2例，雲南2例，山西1例，吉林1例，河南1例）。截至25日24時，累計報告境外輸入確診病例541例。

累計收到港澳台通報確診病例675例：香港特別行政區410例（出院106例，死亡4例），澳門特別行政區30例（出院10例），台灣235例（出院29例，死亡2例）。