口罩2.0第二輪首日「近90萬人成功預購」踴躍超過第一輪

▲口罩實名制限量購買。（圖／記者周宸亘攝）

記者洪巧藍／台北報導

「口罩實名制2.0」第二輪今（25）日開始預購，中央健保署晚間公布最新數據，至晚上9點為止總計預購人數接近90萬人，和首波預購相比更加踴躍。

口罩實名制今（25）日上午8時至27日晚間8時截止登記，行政院長蘇貞昌臉書PO文指出，經同仁測試，只要15秒就能完成預購「有夠順」，許多民眾也反應和第一輪相比順暢許多。

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健保署表示，第一日截至晚上9點的統計，透過健保快易通APP手機認證成功預購口罩人數計有73.7萬位，透過財政部網站插健保卡成功預購口罩人數計14.8萬位，合計已經達到88.5萬人。相較第一輪開放7天總預購量117.8萬，第二輪才開放首日就已經快要追上。

▲健保快易通改版。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

健保署長李伯璋表示，第二期口罩預購登記，健保署簡化手機族操作程序，「口罩預購」功能已置於健保快易通APP主頁面上方，並完成資料更新，新畫面呈現eMask口罩預購，欲購買口罩者可直接點入，即可進入預購登錄程序。

指揮中心指出，第二輪預購流程與第一輪相同，期程縮短，使民眾可儘早取得口罩：

1.3月25日(三)上午8時至3月27日(五)晚上8時，使用健保卡/自然人憑證或健保快易通APP進行認證預購。

2.成功預購者於3月28日(六)上午8時至3月30日(一)晚上8時內以 ATM轉帳、信用卡方式完成付款。

3.交易成功後，3月31日(二)至4月1日(三)以簡訊發送取貨序號。

4.4月2日(四)至4月8日(三)，持序號及訂購人證件(身分證、健保卡或駕照)，至指定取貨超商的Kiosk服務機台(如：ibon、FamiPort、Life-ET、OK‧go)輸入取貨序號及身分證字號後，列印取貨單(小白單)，至超商櫃台領取口罩。