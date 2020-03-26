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中、英雙語！林鄭月娥撰文喊話港人：現在絕非抗疫鬆懈時刻

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▲新冠肺炎,新冠病毒,香港。（圖／達志影像／美聯社）

▲香港近期新增新冠肺炎個案多是境外移入。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

香港新冠肺炎確診病例突破400例！特首林鄭月娥昨（25）日發文指出，未來數周相信仍有大批港人因海外疫情惡化返港，境內確診人數將無可避免上升，因此強調「現在絕不是鬆懈的時候，否則香港市民過去兩個月的堅持會前功盡廢，後果亦不堪設想。」

林鄭月娥1個月前以「抗疫一月，決不言敗」為題交代抗疫工作，25日再以「抗疫兩月，絕不鬆懈」為題和港人回顧過去一個月的疫情發展和政府的應變，並作出一些緊急呼籲。此篇文章還有中、英雙語版本，連結在林鄭月娥官方臉書上。

她指出，「由二月中至三月中這段期間，香港疫情整體穩定，從內地輸入的個案幾近絕跡，每日的新增確診個案只有單位數字；若撇除香港居民外地輸入/曾外遊的個案及他們的緊密接觸者，只有零星本地個案，更有12日是零本地個案。」林鄭月娥指出，這反映整體市民有很高的防疫意識，注意個人衛生和保持社交距離，同時證明政府的防疫措施也取得一定成效。

▲▼香港特首林鄭月娥。（圖／達志影像／美聯社）

不過隨著歐美國家疫情日趨嚴峻，當地大學和寄宿學校相繼宣布停課，大批香港居民和留學生陸續返港，林鄭月娥表示，這股「返港潮」令輸入個案大增，過去14天，接近90%（共233宗）的確診個案病者都有在外地的記錄或屬他們的緊密接觸者，單是留學英國的香港居民便有28人。

值得注意的是，林鄭月娥還在文章中列出2月28日至3月25日港府因應疫情實施的政策。此外，她還感謝醫護人員及政府抗疫人員在前線奮戰；感謝專家顧問團教授和各大學及創科公司的科研團隊為防控疫情出謀獻策；感謝每位為守護香港而承受生活上種種不便的居民，並強調「他們每位都是我們的抗疫英雄。我和政府團隊定當緊守崗位，嚴陣以待，沉著應戰。」

「隨著未來數周相信仍有大批香港居民因海外疫情惡化而回港，確診個案將無可避免會繼續上升，令疫情比過去兩個多月的任何一段時候都更加嚴峻、更難處理，亦更有可能導致大型而持續的社區爆發。」林鄭月娥強調，這正是抗疫的關鍵時刻，也是考驗港人「疫」境自強的時刻。

最後，她信心喊話，相信長期留在家中、無法正常活動、保持社交距離都並非易事，「但現在絕不是鬆懈的時候，否則香港市民過去兩個月的堅持會前功盡廢，後果亦不堪設想。」同時呼籲市民繼續同心抗疫，深信只要大家團結一致、共同努力、互相扶持，香港一定會迎來抗疫戰的最終勝利。

▲▼香港,武漢肺炎,新冠肺炎。（圖／路透社）

▲新冠肺炎疫情嚴峻。（圖／路透社）

 

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