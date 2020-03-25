朱立倫繼江啟臣後赴大甲媽祖參拜　改革路線延續意味濃





▲朱立倫赴大甲媽祖還願、參拜。（圖／朱立倫辦公室提供）

記者羅婉庭／台北報導

大甲媽祖遶境列為世界三大宗教活動之一，也是台灣節慶宗教文化盛事，前新北市長朱立倫去年就曾參加宗教文化行腳之旅，陪著媽祖遶境，今年因為新冠肺炎疫情導致延後辦理，25日上午與前立法委員顏寬恒前往參拜、還願，並祈求台灣平安渡過此次疫情。

朱立倫在臉書表示，去年的大甲媽祖遶境是一個難忘的回憶，他還記得，雖然天氣熱，但走的過程各地虔誠的信眾在兩旁的加油打氣，這一份人情味，不論什麼時候想起來，都感到非常溫暖。

朱立倫提到，雖然因為疫情的關係，今年此時此刻沒有辦法如期跟著媽祖再走一遍，但今天特別來參拜與還願，跟所有信眾一樣，心中感到平靜、感到和諧。最後他強調，只要大家團結在一起，共同面對疫情的挑戰，台灣一定能夠平安渡過。

朱立倫臉書也發布影片，表達對媽祖信仰虔誠，「沒有忘記去年遶境許下的心願」，今年原本已經準備參加，卻因疫情順延。往年都是三月中旬之後起轎，據了解，朱上週在往年起轎日當天，就表達前往參拜之意，巧的是，兩週前新任國民黨主席江啟臣帶黨籍立委來參拜大甲鎮瀾宮，宣誓就職，今天朱接連拜訪，頗有希望改革路線延續的意味。

剛接任國民黨副秘書長的顏寬恒在現場受訪也提到，朱立倫主席沒有忘記去年的許諾，陪著媽祖遶境，今年因為疫情關係，只能共體時艱度過難關，一起努力。

至於會不會希望朱立倫接下來多協助國民黨改造，顏寬恒則強調，「朱立倫是歷任主席最有作為的」，對青年產創都很專業，現在江主席積極造訪各地，最終還是要制定政策黨的路線、主體性，都要呈現出來，是關鍵的時刻。

▲朱立倫赴大甲媽祖還願、參拜。（圖／朱立倫辦公室提供）