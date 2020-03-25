獨家直擊／台灣媳婦「湖北解封」大作戰！辦證流程繁瑣...有人證件不全被扣留

▲ 滯留湖北兩個月的台灣媳婦李小姐，剛經歷一場逃生記。（圖／受訪者 李小姐提供）

記者任以芳／台北—湖北連線報導



受新冠肺炎（COVlD-19）疫情衝擊，大陸湖北除了武漢以外，均在25日凌晨解封。受困湖北鄉下的台灣媳婦李小姐向《ETtoday新聞雲》表示，離開當地並非想像中容易，光是辦證就非常繁瑣，離開前還要經過各種嚴格通關檢查，「還看到有人證件不齊全，馬上被警察扣留盤查，氣氛十分緊張。

▲ 滯留湖北村莊的台灣媳婦李小姐解封前夕，申請通關、辦證手續複雜。（圖／受訪者 李小姐提供）



辦健康證「過五關斬六將」

接受《ETtoday新聞雲》訪問的李小姐，因為先生是湖北隨州人，剛好今年過年回老家卻碰上疫情，一家三口被困在鄉下長達兩個月。日前，湖北鬆動解禁，隨州屬低風險區，可以提前放行人員離省，光是辦健康證手續繁瑣。

▲ 申請離開湖北，證件多、手續繁雜，健康證明最重要。（圖／受訪者 李小姐提供）

李小姐說，「消息一出後，我立刻查資料辦證，網路訊息很亂，所以幾乎什麼證件都辦了。」其中，最重要的就是健康證明，由於她沒有做核酸檢測，但有居家隔離2個月，全家人也無症狀，村委會才核發健康證明。還要開通跨省通行證、復工證明、居住的廣州社區也要開證明，所有資料上傳指定網站，等政府認證，李小姐一家還不算正式離開湖北。

▼滯留湖北台灣人必須申請健康證明。（圖／台灣媳婦李小姐提供）



▲ 離開湖北隨州最後一個辦證關口，拿到健康證明才放行。（圖／受訪者 李小姐提供）

湖北關口「攔檢逃生記」

李小姐回憶自己的「湖北逃生記」，上週提前離開時，行經大洪山西景區有一個監控站，所有車輛必須出示所有證件、文件，配合量體溫。李小姐說，「我親眼看到一台車，一個人證件有過，另一個不齊全，當場被武警攔下盤查，不准離開！」當時，李小姐有點緊張，擔心自己會不會漏了什麼，家人心情也有點緊張，還好最後順利通關。

▲ 抵達湖北連接湖南的荊岳大橋，李小姐全家才真的鬆口氣。（圖／受訪者 李小姐提供）

上路後，又是挑戰！湖北隋州往湖南方向開始下大雨，內車道大卡車又飆速，李小姐先生刻意放慢車速，加上晚上視線差怕出意外。直到，開過湖北連接湖南的荊岳大橋，李小姐說，「心裡很激動，那一刻才有要回家的感覺，我們真的離開湖北！」

▲ 廣州社區接應湖北返回人員如臨大敵。（圖／受訪者 李小姐提供）

湖北返回「各地如臨大敵」

好不容易，開18小時從湖北回廣州居住的社區，李小姐有點嚇一跳，陣仗很龐大！因為她從湖北回來，得去社區外監控點報到，重新量體溫、繳交健康證明文件，還有公安、醫護員再次確認，原本差點又要隔離14天，還好湖北隋州是低風險區，逃過被困規定。

▲ 廣州規定，從湖北返回各地的人員，公安、醫護員必須到府再檢查一次。（圖／受訪者 李小姐提供）

目前廣州各大社區，不讓快遞或外賣進入，居民出入準備通行證、社區證。李小姐說，「回家後無法真正安心，14天內，要天天上報體溫，不准找人在家聚餐，出門後要掃碼，所有行經全部記錄，不會洩漏隱私，方便需要時追蹤。」

▲ 大陸買口罩要搖號，類似抽獎概念。（圖／受訪者 李小姐提供）

如果要買口罩，要上網預約、快遞到府。李小姐說，跟台灣不同的是，大陸網路登記類似抽獎概念，一般醫療口罩、N95都有，得看運氣「搖號」，中的比例還是蠻高的。

受困湖北2個月「恍如隔世」

如今，看到湖北武漢以外的地方正式解封，李小姐說，「好像做夢，恍如隔世！結婚五年，第一次過年期間回先生老家探親，明明只去一個禮拜，怎麼從冬天經歷到春天，這兩個月心情真的很難熬！」

▲之前湖北宣布封閉，各地鄉下堆土石禁止外人入村。（圖／受訪者 李小姐提供）

不過，談到其他滯留湖北台灣群友，李小姐十分心疼，她表示有的人是短暫探親，一探就探了幾個月，工作都沒了，房貸車貸還不了，想跟銀行延緩繳納不知從何申請。

李小姐說，這群期待回家台灣人，還是天天早晚自發性的上報量體溫，只怕搭不了回台飛機，或莫名又被請下來。有的人家裏沒網路，要走好大段路去別人家借網，每天看兩岸新聞，開群組會議，希望有一絲曙光。希望，雙邊協商第三架包機順利成行，讓想家台灣民眾順利返台。