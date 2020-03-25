影／滯湖北台胞製3分鐘短片　女童喊話蔡英文：我有心臟病想回家

記者陳政錄／台北報導

面對疫情在全球蔓延，湖北武漢第三批包機時間未明，滯留的台灣民眾持續以溫情手法，表達期盼返台的訴求。25日上午，多日未公開露面的前國民黨中央委員、湖北台胞返鄉救援會徐正文，出面提供多個影片，轉達湖北台胞訴求，其中一個三分鐘短片內，有名小女童說，「蔡總統您好，我有心臟病，我想回台灣。」

▲滯留湖北民眾讓幼童透過寫信、畫畫表達訴求。（圖／湖北台胞返鄉救援會提供，下同）

根據徐正文今天上午提供的多部影片，包括滯留湖北的男士、婦人，以及多名幼童、學童，不少人拿著中華民國護照證明身分。其中有一位男性還用台語表示，他知道4月8日武漢即將解除封城後，應該就可以回去，但行政院長蘇貞昌強調包機，與衛福部長陳時中說法似乎有出入，讓他們很困惑，只希望政府早點讓他們回去，不管包機、解除註記都沒關係，也願意配合台灣防疫要求。

▲女童在影片中表達自己有心臟病。

另一位民眾表示，我們在湖北已經自主隔離兩個月，每天都有量體溫，也接受過病毒核酸檢測呈現陰性，因為工作、生活都在台灣，受到很大影響，就他了解，也有部分慢性病友沒搭上前兩批包機，希望能盡快讓他們回家。

值得注意的是，徐正文轉達的影片中，還包含一個主要以幼童、學童為主，共3分鐘求救影片，首先提到「蔡總統您好」，並分別表示自己在湖北待兩個月了，很想趕快回家上學，「想跟同學一起玩」、「好想念家人」；另兩位小朋友說「我們1月16號回外婆家，我想跟同學一起上課。」

其中，甚至有一名小女童表示，「蔡總統您好，我有心臟病，我想回台灣。」據徐正文先前轉述，該女童的媽媽表示，她有需要定期回診的先天性心臟病，沒座上前兩台包機心情相當沮喪。

徐正文在25日上午出面公開受訪時說，按照他所聯繫的後援會掌握，目前有152名幼童或學生，以及6名孕婦有迫切回台需求，其中還有高三生、國三生面臨考試壓力，希望政府盡快有方案。

▲滯留湖北台胞出示女童心臟科回診單。

對於湖北省各城市陸續解封，武漢市預計4月8日解除通道管制，中央流行疫情指揮中心指揮官於24日下午的記者會上說，原先湖北返台都有註記，這是因為在封城中，現在不封城了，就可以讓他們回來，但會照著居家檢疫措施來走，會與陸委會進行相關磋商；行政院長蘇貞昌昨天表示，原則上還是以包機模式返台。

▼徐正文今天上午再度出面，接受媒體訪問為滯留湖北民眾發聲。（圖／記者陳政錄攝）

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