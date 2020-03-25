六都第一　《台中市電子煙危害防制自治條例》三讀通過

▲▼台中市政府率六都之先，制定且通過《台中市電子煙危害防制自治條例》。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府率六都之先制定《台中市電子煙危害防制自治條例》，25日經市議會三讀通過，禁止未滿18歲兒少吸食或持有電子煙，如供應電子煙或相關器物給未滿18歲兒少、強迫或引誘孕婦吸食電子煙者，可依法處1萬元至5萬元罰鍰，該自治條例將於公布後6個月實施。

衛生局長曾梓展表示，國內青少年吸食電子煙比例有逐年上升的現象，已成為各界關注的新興健康危害問題，由於電子煙並非「菸品」，中央現行《菸害防制法》對電子煙的定義及防範還有不足，因此特別制定自治條例進行管制。

曾梓展強調，電子煙多數含有尼古丁，在國內外多次查出含有其他有害物質，包括安非他命、大麻、甲醛、乙醛等，長期吸入這些物質，不僅會成癮，甚至會引起慢性呼吸道疾病、傷害肺部，及造成肝、腎臟功能損害，也曾發生電子煙爆炸案例。

《台中市電子煙危害防制自治條例》全文共11條，重點包括禁止未滿18歲者吸食、使用或持有電子煙，違反者將施以電子煙防制宣導教育；禁止供應電子煙或與電子煙相關器物予未滿18歲兒少，違反者處1萬至5萬元罰鍰，以及禁止在學校、博物館、電影院及大眾運輸系統等禁菸場所吸食電子煙，違反者處2千元至1萬元罰鍰，該條例在公布後6個月實施。

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