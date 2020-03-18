囤7500片醫療口罩「一片14元」　水煙店老闆8萬交保限制住居

▲北市松山區某水煙店業者顧姓男子囤積7千5百片醫療口罩遭警方送辦。（圖／記者劉昌松攝）

記者張君豪／台北報導

北市政府大安警分局日前接獲情資，顧姓男子在台北市松山區民生東路5段開設水煙店，但新冠肺炎（COVID-19）爆發後卻疑似囤積大量醫療、N95口罩，並以每片新台幣14元、125元價格向民眾銷售，檢警認定有哄抬價格囤積防疫物資情形，大安警分局偵查隊幹員立即報請台北地檢署民生專組檢察官指揮偵辦。檢方複訊後，依違反傳染病防治法等罪，將顧男以8萬元交保並限制住居。

▲警方查扣囤積多達7千5百片醫療口罩。（圖／記者張君豪翻攝）

警方調查：發現顧嫌囤積「一般醫用口罩、N95口罩」，趁武漢肺炎疫情蔓延且醫用口罩數量嚴重不足之際哄抬價格，顧男水煙店內販售的一般醫用口罩以新台幣14元價格販售，遠超於政府實名制政策下訂定的5元價格。大安警方於17日下午至松山區以現行犯逮捕顧嫌，並在店內搜出一般醫用口罩7500片、N95口罩230片。

▲警方查扣囤積多達7千5百片醫療口罩。（圖／記者張君豪翻攝）

警方統計，顧姓男子囤積的口罩總市價值約新台幣11萬3千元，顧姓犯嫌落網後坦承販售口罩牟利；警詢後將顧男依涉嫌嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第12-14條、傳染病防治條例第 61 條、藥事法第84條第2項暨刑法第251條等罪嫌移送北檢偵辦，目前檢警正委託台北市藥師公會主委林亮光鑑定顧男囤積販售的醫療口罩是否為正品。

大安警方藉此案例呼籲：今年3月10日起，衛生福利部依特別條例第12條公告之防疫器具、設備、藥品、醫療器材為防疫物資，請民眾切勿有囤積、哄抬價格販售情事以免觸法。民眾如有發現囤積、哄抬防疫物資情事亦請撥打110或1950專線，與大安分局共同守護全民健康。

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