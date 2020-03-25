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機組員防疫措施挨轟不如長榮航空　華航內部檢討「周五公布新配套」

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▲▼防疫,機場,口罩,出入境,交通,空姐,機組人員,桃園機場,桃機,出國,流感,空服員,中華航空,華航,航空業。（圖／記者李毓康攝）

▲華航空服組員。（示意圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情嚴峻，近來華航、長榮航空皆發生有機組人員確診狀況，桃園市空服員職業工會統整2家航空公司目前的防疫作法，認為華航有可以改善的空間，立委邱顯智則是在立法院交通委員會要求華航要檢討。對此，中央流行疫情指揮中心表示，經洽華航了解，防疫措施部分已在內部檢討，預計周五公布各項配套。

▲▼華航、長榮航空防疫對策比一比。（圖／桃園市空服員職業工會提供）

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▲華航、長榮航空防疫對策比一比。（圖／桃園市空服員職業工會提供）

立委邱顯智今上午在立法院交通委員會質詢時提到，華航的防疫措施樣樣不如長榮，明明是國家航空公司，應該配合中央政策，但機上組員專用廁所、防疫宿舍，人家長榮通通都有，華航給組員的防疫包居然只有1瓶水、2包泡麵、5包米果，被組員反應後，只把米果從經濟艙的改成商務艙的，痛斥華航弄得那麼爛，還要出言恐嚇員工。

對此，華航董事長謝世謙回應，每家公司經營條件不一樣，且防疫包是下飛機以後，沒有餐食時應急用的，他也強調，絕對是配合中央政策執行，但也會來做改善。

對於兩家航空公司防疫措施有落差部分，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥指出，經洽華航表示，該公司與長榮防疫措施上的不同處，已在內部檢討，預計周五會公布各項措施及其配套。

▲武漢台商專機返台，第一架華航班機降落。（圖／記者林敬旻攝）

▲華航表示，機組員在外站住房期間，可以透過客房服務用餐。（圖／記者林敬旻攝）

事實上，桃園市空服員職業工會秘書李怡靜昨受訪時就指出，有華航組員反應，公司僅發配一般醫療口罩給組員，但長榮航空已經改成給類N95口罩，另外，長榮3/23起也設置機上組員專用廁所，並提供防疫宿舍、獎勵疫區服勤辦法等，認為華航現行的防疫措施不夠充足，應該提升作為。

工會表示，工會對華航及長榮的防疫訴求是一致的，不過，長榮已從善如流，但華航空服主管卻表示「這只是少數幾人的要求」，因此工會認為有必要協助組員反應給外界知道。

另外，工會也指出，華航針對在外站隔離的組員，無論幾天，都是提供1瓶水、2杯素泡麵、5包米果，但長榮航空則有每日提供免費早餐及午晚餐每餐20美元補助，華航進步得太慢。

對此，華航當時回應，因應新冠病毒疫情，對於飛航長程線機組員均備有關懷包，提供組員進房後有需要可立即食用。華航外站津貼優於業界，機組員住房期間可透過客房服務用餐，無提供客房服務的飯店，提供訂餐資訊或各地分公司將協助訂餐。

至於防疫措施部分，華航表示，為加強防疫措施和保護機組員，除全航線戴口罩及收餐時戴手套措施，也開放可佩戴平光眼鏡或自備護目鏡執勤。疫情期間若組員有個別需求，華航已放寬留職停薪條件，也受理同仁申請特殊事假。

華航表示，感謝所有一線員工與內勤單位的配合與支持，防疫期間共同維護搭機安全。

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