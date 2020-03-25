不受14天限制！醫護、照顧人員擴大採檢　「連續2採陰性」就可回去工作

▲0325中央流行疫情指揮中心。（圖／攝影中心記者攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（25）日宣布醫護和照護人員一併擴大採檢，只要有發燒或呼吸道症狀就可採檢。指揮中心指出，相關人員採檢需要連續2次陰性，2次至少間隔24小時，經醫師評估呼吸道症狀緩解，就可以恢復上班，不受14天限制，以免因為14天不能回去上班，造成醫療或照護的人力壓力。

指揮中心醫療應變組組長薛瑞元指出，除了有症狀採檢之外，如果工作人員有發燒超過38度，就一律禁止上班，相關法律對機構本身訂有罰則，醫療機構根據《傳染病防治法》第32條跟67條，照護機構則屬第33條跟69條，如果有違反，就依法處新台幣6萬以上、30萬以下罰鍰，照護機構是1萬以上15萬以下罰鍰或停止全部、部分業務直到改善為止。

請繼續往下閱讀...

薛瑞元也提醒，醫療跟照護機構在疫情間要實施門禁管制，禁止訪客探視，工作人員要做健康管理，每天要量測體溫並記錄，而住民也要做健康管理，監測健康狀況。

另外，醫療院所和照護機構要訂有請假規則，有發燒或呼吸道症狀要請他們請假跟就醫，若需要採檢，就要給予病假，須待採檢二陰性，醫師評估可以工作，才能回去上班。薛瑞元提醒，如果讓發燒工作人員上班或醫師評估要採檢而拒絕，就可依法處新台幣3000元以上1萬5千元以下罰款。