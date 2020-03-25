第二波口罩預購5小時「已有52萬人登記」　陳時中：比首波高很多

記者嚴云岑／台北報導

第二輪「口罩實名制2.0」今（25）日上午8時至27日晚間8時截止登記。中央流行疫情指揮中心公佈最新數據，指揮官陳時中表示，截至下午1時，預購人次已達52萬千人次，比首波高很多。另提醒26日就是首批預購民眾的超商取貨日，提醒已繳費民眾務必持號碼單到超商完成取貨。

▲第二波口罩實名制今起預購。（圖／記者周宸亘攝）

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健保署長李伯璋表示，第二期口罩預購登記，健保署簡化手機族操作程序，「口罩預購」功能已置於健保快易通APP主頁面上方，並完成資料更新，新畫面呈現eMask口罩預購，欲購買口罩者可直接點入，即可進入預購登錄程序，其後續的登載內容與第一期網路預購相同。若仍無法出現最新版畫面，Android用戶請至Google Play更新APP、iPhone用戶請至App Store 更新APP，即可使用新版服務。

▲口罩2.0預購第二波。（圖／翻攝健保快易通app）



健保署表示，為了讓「口罩實名制 2.0」第二期網路預購能順利上路，健保署網路頻寬升級為4GB，網路平台設備也改善，今日早上8時起開賣的相關系統處理作業順暢，且網路流量穩定，並無壅塞情形。

健保署並表示，截至本月24日止，健康存摺使用累計人數已達289萬人，可提供被保險人過去3年的門住診就醫情形、用藥及檢驗（查）等資料，民眾也可查詢保險費計費及繳納明細等情形，讓您掌握健康大小事，請充分利用健康存摺，做好自我健康管理。

▲健保快易通改版。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）