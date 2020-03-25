澳洲防疫新禁令「婚禮限5人」　台人傻眼：究極選擇的時刻來了

▲澳洲境內確診人數已攀升至2136人。（圖／路透）

記者康心禹／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，各國為了遏止疫情擴散，陸續祭出封境、封城策略。澳洲最新一波禁令出爐，包括從25號開始所有國民「不得出境」、與肢體接觸有關的行業停止營業等，其中「婚禮限制人數5人」這點引起台灣廣大網友在PTT上熱議。

據《今日澳洲》報導，澳洲總理莫里森24日表示，現在出國人數非常非常少，但仍有許多人不顧反對離境旅遊，將其他人置於危險之中，從25日起所有國民除特殊理由外禁止出境。

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▲澳洲總理莫里森（Scott Morrison）。（圖／達志影像／美聯社）

其他防疫管制措施包括，禁止大型室內展覽活動及室內外各類型群聚活動，如派對、烤肉、野外聚餐等；不可在理髮廳逗留30分鐘以上；婚禮限制人數5人，包括新人、主持人和見證人；葬禮限制人數10人；按摩、美甲、紋身、醫學美容、性服務等跟肢體接觸有關的行業都停止營業；購物中心的美食廣場禁止營業。

台灣廣大網友在PTT上對於「5人婚禮要怎麼辦」有高度討論，「5個人就公證了啊」、「 婚禮5人乾脆不要辦」、「新郎新娘、雙方父母，這樣就總共6人了阿」、「究極選擇！男方還是女方父母不給參加婚禮」、「婚禮5個人的話在家辦就好了」。

也有網友分析，「新郎新娘應該不算」、「雙方父母＋1牧師剛好5人」、「新人2人＋證人2人＋戶政人員１人=5人」、「應該是神父+2新人+伴娘+接捧花的=5人」。

澳洲衛生部門表示，境內確診人數已攀升至2136人，有8人死亡。根據統計，絕大多數染疫者集中在新南威爾斯省，共計913人，其餘依序為維多利亞省411例、昆士蘭省397例、西澳省175例、南澳省170例、首都特區39例、塔斯馬尼亞省26例、北領地5例。