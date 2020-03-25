影片還原／陳超明嗆網友「獅子不會聽狗吠」…再戰館長「X來X去、知識不夠」

政治中心／綜合報導

國民黨立委陳超明日前在立法院質詢時，提議發動社區發展協會一起做口罩，由政府提供原料，解決口罩供不應求問題，然而「在家做口罩」的說法卻引發外界一片撻伐。對此，陳超明24日在質詢行政院長蘇貞昌時，特別放出一張獅子照片，以「獅子不會聽狗吠」回擊網友。

陳超明5日質詢時提到，自己在選區服務處召集社區發展協會一起來製作口罩，可以說是「摸蛤蜊兼洗褲」，既可解決缺口罩問題還能落實防疫教育，「我實在想不通為什麼要工廠做口罩」、「一個老人家在家裡做個2、30副給家裡用，口罩會臭用布的去做，各種方式民間都想出來」，不明白中央為何都沒有注意到這一塊，希望衛福部能發動社區發展協會去做，這樣對防疫的幫助絕對很大。

▲國民黨立委陳超明質詢。（圖／記者林敬旻攝，下同）

「在家做口罩」的言論一說出口，卻掀起不少爭議，還有網友前往陳超明的臉書留言洗版，就算澄清社區做的是口罩套，仍被不斷嘲諷。

陳超明24日在立院質詢蘇貞昌時，再度提及「在家做口罩」一事，認為對方推口罩都會被稱讚，結果自己推動就被網友修理，但自己的原則是先求有、再求好，第二波再推動重複性子母口罩。

蘇貞昌安撫稱，「委員，不要在意啦！你是國會議員，說話會被注重，你沒有惡意啦！但這不是行政團隊修理你！」在這個位置就常常會被人批評，就加減檢討自己。

這時，陳超明強調，「我何錯有之？」鄉親都說他是對的，還使用寫著「獅子永遠不會回頭聽狗吠，道不同不相為謀」、「一路向前走，別為狗回頭，就算被狗咬，你不會回頭」等圖片來鼓勵他。

陳超明表示，自己並不是聽不進意見，只是越想越氣，「那些不知天高地厚、腦殘網軍請好好看這文章！」他會將自己推動的近況都一一PO上網，沒做事的批評有做事的人；另外「還有人說那個什麼館長，幹來幹去，我比他會幹！多讀點學問，我覺得他知識學養不夠。」

陳超明也提及，還有音樂家批評他是「廢物質詢」，「我說你是垃圾人講話！沽名釣譽、譁眾取寵，為了要拿到經費。」他呼籲電視台，不要惡意中傷、斷章取義來羞辱他，並轉向媒體席強調「各位媒體，盡量報導！」

最後，蘇貞昌引用清末名臣曾國藩的家訓，「為政之道無他，耐煩而已」，安慰陳超明「做對得到人家的稱讚，做得比較不對人家給我們指教，這也是一種進步，不用生氣。」

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▼陳超明質詢蘇貞昌。（圖／翻攝自立法院轉播）