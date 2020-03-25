防疫無漏洞治安零死角！　白河警強力清山掃蕩治安

▲白河警分局針對轄內易衍生治安死角之偏遠山區、空屋等地採取強勢作為，動員優勢警力實施「清山專案」，進行掃蕩防疫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

隨著「新冠肺炎」疫情升溫，為了避免市民遭感染風險，白河警分局為貫徹「治安零死角」之決心，針對轄內易衍生治安死角之偏遠山區、空屋等地採取強勢作為，於3月24日下午2至6時動員優勢警力實施「清山專案」。

警方持續推動緝毒、打詐、掃黑幫等治安維護工作外，更就轄內廣告出租空屋、工寮及廢棄廠房等全面清查，動員2組20人針對東山山區、白河山區及後壁區等20處可疑處所全面清查，誓言打擊不法犯罪，展現「治安零死角」之決心。





專案期間並依照警政署之防疫要求，嚴防居家檢疫（隔離）對象四處趴趴走，針對轄內人潮出入較多之場所周邊道路，規劃重點守望勤務，利用M-POLICE行動電腦加強查詢，比對有無上述對象擅自外出情形，以具體勤務作為，提醒應在家隔離或檢疫之民眾勿心存僥倖擅自外出，如有違規最高將面臨100萬罰款並遭強制安置。

白河分局表示：「防疫無漏洞，治安零死角」，警察除全力積極防範疫情之擴散外，並將持續緝毒、打詐、掃黑幫等治安重點工作，並以具體之專案勤務行動展現維護治安之決心，也希冀全民共同參與「守護治安，防疫優先」之行列，達成優質治安環境、全民健康安全之目標。

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