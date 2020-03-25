瑞典環保少女「全身顫抖喉嚨痛」：已經10天了，我可能感染新冠肺炎

▲17歲環保少女桑柏格自我居家隔離中。（圖／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

瑞典環保少女桑柏格（Greta Thunberg）24日發文，表示自己月初剛從歐洲回來，去過不只一個國家，10天前開始出現全身發抖、喉嚨痛等情況，和目前已知新冠肺炎的病徵符合。她說爸爸也同樣出現病徵，似乎兩人都中鏢了，但瑞典政府規定在非緊急情況下，民眾無法自主接受檢疫，所以她只能把自己關在家中。

桑柏格24日在Instagram發表長文，表示自己月初從歐洲中部回到瑞典，由於當時德國確診人數增長狀況和重災區義大利很相似，她便主動在借來的公寓中進行自我隔離，盡量隔開和媽媽、姊姊隔開。

「大概10天以前，我和我爸同時開始出現一些病徵。我開始覺得很累、全身顫抖、喉嚨痛和不斷咳嗽。我爸的病徵和我一樣，但情況更嚴重，他還有發燒」，桑柏格指出，在瑞典無法自主接受新冠病毒的檢疫，除非已經嚴重到需要急診，現在所有身體不舒服的人都被告知要自主待在家中隔離。

桑柏格說自己因此沒有辦法接受檢疫，但她認為所有的病徵都說明一件事──她極可能感染新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）。她說自己現在已經幾乎痊癒，但極度重要的是，儘管出現病徵，但她只感到身體微恙，「我幾乎完全沒有覺得自己生病了。我上一次感冒還嚴重得多！」

若不是已經有很多人出現同樣狀況，桑柏格表示她可能根本不會懷疑自己中鏢了，反而只會覺得異於尋常的累，而且偶爾咳咳嗽罷了。正是因此讓病毒變得更加致命危險，桑柏格表示，很多年輕人即便感染了新冠肺炎，卻因症狀過於輕微或無症狀，所以他們根本不知道自己成了帶原者，和人群接觸後很快就會讓其他人身陷險地。

桑柏格呼籲，年輕人不屬於感染的高風險人群，但在非常時期，年輕人的行動可能會左右他人的身死，諸如家中年長者或是慢性疾病患者等，因此要遵循所在地政府給予的指引，盡量待在家中，讓傷害減至最低。

出稿0644

更新0709



▼瑞典少女自曝可能染新冠肺炎。（圖／翻攝IG）