R0值若飆破2「雙北得封城」　專家呼籲：防守線一定要守住！





▲專家提到R0值越大，封鎖半徑就需要越大，才能避免社區流行繼續蔓延。（圖／翻攝自台大公衛學院 抗COVID-19 說明會（第七週）畫面）

記者林育綾／台北報導

台灣目前新冠肺炎(COVID-19) 疫情狀況為零星社區感染，台大公共衛生學院表示，若一個國家的R0值（病毒再生數）超過2，代表爆發社區大流行，R0值1至2之間是關鍵，若是超過2，雙北都得封城，才能避免社區流行蔓延。不過台灣目前的R0值不到1，代表疫情控制得相當良好，呼籲全民一起守住。

台大公衛學院昨（23）日舉行抗COVID-19說明會，陳秀熙主任提到，要預測病毒是否發展為社區大流行，可透過R0值（病毒基本再生數，指一位感染者會將疾病傳染給多少人的平均數）、陽性率來推算，目前得知若一個國家的R0超過2，就是社區大流行感染的指標，而1至2之間是關鍵。

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▲目前得知台灣的R0值小於1，陽性率約在0.3%，代表疫情控制良好，需全民繼續守住。（圖／翻攝自台大公衛學院 抗COVID-19 說明會（第七週）畫面）



目前得知台灣的R0值小於1，陽性率約在0.3%，韓國R0值超過2，陽性率2.7%，義大利的R0值則高達5，陽性率30%。根據數值，代表台灣的疫情控制相當良好，但若沒有更嚴加防疫，R0值超過1就可能面臨社區大流行傳染風險。

他也透過R0值，提供預防社區流行爆發封鎖半徑參考指標，當R0值到達1.5時，需封鎖半徑是5公里；而R0值1.7時，需封鎖半徑是10公里；若R0值2，則要封鎖半徑是15公里，R0值越高，封鎖的半徑就會跟著增加，才能避免社區流行持續蔓延。

台大公衛學院院長詹長權舉例，R0值1.7時，需封鎖的土地範圍約300多平方公里，等於整個台北市，若R0值達到2，根據封鎖半徑，整個台北市到新北市淡水河兩岸都得封鎖，因此「R0值1.7是防守線，一定要守住！」

雙北有可能封城嗎？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，若真的要封城會預先公告，雖然不排除會有突發狀況，不過台灣目前距離這個情況還很遠。

▲歸國者若能配合防疫措施，將可降低感染者的重症及死亡人數。（圖／翻攝自台大公衛學院 抗COVID-19 說明會（第七週）畫面）

目前我國封鎖境外移入，而國人陸續歸國，接下來2週的檢疫將是關鍵，陳秀熙主任也說，最好的情況是所有歸國者100%配合政府防疫措施，進行14天居家檢疫，但他認為要達到100%很難，可能還是有人不配合政策，若有95%的人配合，且搭配全面篩檢檢疫，將能降低因COVID-19重症及死亡人數48%；若是採取針對有症狀者檢疫，則能降低37%，但全面檢疫也會造成更高的篩檢成本。

詹長權也提到，經過美國這陣子觀察，新冠病毒不只是老人容易得，18歲以上年輕人就開始會感染，也可能發展成重病、必須入院治療，因此他強調「年輕人的社交必須注意」。他上週還是看到咖啡廳等場所，都還是有聚集、群聚的活動，對這點十分憂心，表示這對防疫非常不利，可能會將我國R0指數拉高。他提及中研院的案例要大家特別警覺，若真的要聚集，人與人間距離最好維持2公尺以上。