快訊／清大法籍研究生染疫！曾讓案84法籍來台觀光男借住

記者洪巧藍／台北報導

國內新冠肺炎疫情持續，清華大學今（24）日發出聲明，校內有師生與確診個案密切接觸，中央流行疫情指揮中心今（24）日晚間緊急宣布，新確認1例新冠肺炎確定病例，為清華大學法國籍研究生，日前曾經讓來台北觀光的法國籍新冠肺炎確定病例（案84）來他家住了四晚，當時被列為接觸者，並於今日確診。

▲中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥。（圖／記者李毓康攝）

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中央流行疫情指揮中心今(24)日晚間公布國內新增1例COVID-19(武漢肺炎)境外移入引起之本土個案，為北部30多歲法國籍男性(案216)，原列為案84之接觸者，居家隔離期間於3月20日出現發燒、咳嗽等症狀，經安排就醫及採檢通報，於今日確診，收治於負壓隔離病房。截至今日確診個案共216例（境外178例，本土38例）。

指揮中心表示，經疫調發現，案84曾於3月12日借住本案友人家四晚，本案與案84於該日曾有接觸，目前掌握本案相關接觸者共29人，將持續追蹤。

清大校長賀陳弘發信給全校教職員生說明校內有26名師生與確診案例有密切接觸，應依疫政單位規定返家進行居家隔離。

教育部表示，倘個案學校師生接獲衛生單位通知，應依據通知書中的規定留在家中（或衛生局指定範圍內），禁止外出，並於隔離期間，每日早/晚各量體溫一次、詳實記錄體溫及健康狀況，主動通報地方衛生局/所。另外，教育部也將持續強化學校清潔消毒，落實學生上學前自主健康管理量測體溫，入校後學校及老師主動關心學生健康狀況，宣導倘身體不適請儘速就醫，並在家休息不上學，學校不會列入出席紀錄。