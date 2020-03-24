湖北男隔離期被裁員！他嘆：才剛回來...公司理由惹眾怒

▲湖北籍一名男子在隔離期被裁員。（示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

記者康心禹／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐，一名湖北籍的勞工表示，他在16日持健康碼以及公司開的復工證明，從老家自駕返回東莞，沒想到18日接到主管電話，說公司經濟效益差因此他被裁員。他表示無法接受，「如果想裁可以在我過來之前」，如今在隔離期，工作也很難找。

據《梨視頻》報導，當事人表示，「要復工的話需要我們湖北省的（健康碼），還要單位的接受證明，也就是單位要蓋章同意可以開始上班，我3月16號請公司開了個接收證明，並在17號到的時候發了個朋友圈，就說我到東莞來了，公司18號就直接打電話過來，說現在效益不好，把我裁掉了。」

當事人繼續提到，通了電話以後，緊接著他就微信說了兩句對不起，「我以為公司打電話過來是要說，你隔離完了過來上班之類的，沒想到他是要跟我說把我裁掉了，我心裡想，如果你要把我裁掉的話，就在我過來東莞之前就裁掉嘛，過來之前跟我講一下還好一點，因為我就還在家裡面，我現在還在隔離中，又出不去，特別是湖北現在工作不好找，焦慮肯定多少都有一點嘛。」

當事人說，現在只能等隔離完之後，到工廠裡面去收東西，再問一下工廠到底怎麼回事，畢竟他在這工廠已經待了三年了。

網友得知後紛紛憤怒留言，「太缺德了」、「這種真的很賤，要開直接開，給人家遣散費，別讓人白白跑一趟東莞啊」、「如果裁員，真的請公司提前通知呀！公司有公司的經濟效益，員工也有自己的經濟效益呀，員工大老遠的跑回去後才說裁員，好像不太尊重人」。