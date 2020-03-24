遭李明彥襲擊濺血仍幫求情　賴香伶：他是法制不健全受害者

▲打傷勞動局長賴香伶的李明彥。（圖／記者吳銘峯攝）

記者陳家祥／台北報導

前中油派遣工李明彥2018年闖入台北市政府勞動局，持鋼筋攻擊時任局長的賴香伶，導致賴面部受傷縫了11針；而後，李遭檢方依重傷害罪起訴，一審改以傷害罪論罪判刑3月，經上訴，二審依傷害罪判拘役58日。對於出庭替李求情一事，賴香伶受訪表示，嚴刑峻罰本就不是推動社會進步的好方法，李也確實是勞動法規不健全的受害者，如今成為立委，未來會繼續在體制內努力。

賴香伶表示，希望李明彥能認知到自己的行為是不正確的，也譴責他的暴力犯行，「我心裡還是耿耿於懷」。但賴說，派遣勞工的制度本身不健全，特別是對勞工的保護，「所以後來我有跟法庭講，有關求刑的部分能從輕，也對於他個人比較在社會底層的身分蠻同情的，基於我的請求最後應該是從輕判刑」。

至於當年的傷勢？賴香伶坦言，「其實心裡面還是有陰影」，只要看到出庭、新聞報導，心裡還是蠻激動的，這樣的傷會如影隨形，平常在工作上忙碌的時候不一定有感覺，但收到開庭通知書，要準備一些訴狀討論時，還是覺得有點遺憾，有力有未逮之感，法律上也很難馬上修法，「發生這種事情在自己身上，會覺得自己是不是哪裡做不好」。

▲賴香伶。（圖／記者屠惠剛攝）

賴香伶說，現在在立法院，上次質詢中油公司時也特別談到，很多底層勞工是需要法律保護的，勞工很難在談判的時候得到好的條件，真的制度一有問題，受最大影響還是基層勞工，「有些他提出來的問題，我們就盡量在體制內努力看看」。

被問到做做求情的決定時，內心有沒有掙扎？賴香伶說，有一點點，他的攻擊行為、使用的工具，是蠻有蓄意性的要做攻擊。但賴說，有跟律師討論過，求刑不是最主要目的，「如果說因為這樣判重，也許對他個人會對社會更不能諒解，或是覺得是二次迫害」，量刑部分的減輕，會讓他不要覺得所有人在指責他，「我個人跟他也沒有恩怨，也不覺得我對他的這種行為有自我的否定，他自己的行為要面對」。

媒體追問，是否會怕李明彥又闖過來？賴香伶說，會來就還是會來，但自己跟他沒有恩怨，這事情他需要更多的助力，立法委員也是助力，就陳情部分，個人陳情我們都接受，不會說要刻意排擠他，如果他的行為很過當、還是用負面行為舉止，我就不會去面對或接觸他。