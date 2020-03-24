居家檢疫男離家4小時...驚人開罰金額曝！他高雄衝彰化借錢恐不夠賠

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

國道七隊23日在國道3號和美段攔查一輛銀色轎車，發現陳姓駕駛為居家檢疫對象，卻到處趴趴走，他自述要到台中找朋友借錢，不過被攔查後，男子已經連夜被帶回高雄住處繼續實施居家檢疫，現在這名男子恐將面臨20萬元的罰鍰，借來的錢恐怕也不夠賠！

▲高雄陳姓男子應居家檢疫卻趴趴走，遭到國道警方攔查。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市衛生局簡任技正潘炤穎。（圖／記者吳奕靖攝）

高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，這名陳姓男子在20日從香港入境，因為符合居家檢疫資格，所以回國後被限制居住在高雄市鼓山區住處，23日開車北上遭到國道警方攔查。

▲國道警方發現陳姓男子為居家檢疫對象。（圖／記者許宥孺翻攝）

陳姓男子當下自述，自己有經濟上的需求，因此需要到台中找友人借錢，大約在晚間7點30分離開高雄住處。潘炤穎表示，衛生局第一時間獲知訊息，也在晚間12點30分左右確認陳姓男子已經回到高雄住處，並且執行居家檢疫措施。

▲現行裁罰規範。（圖／記者吳奕靖攝）

潘炤穎指出，依據目前特別條例裁罰基準，可以確認陳姓男子離家已違反相關規範，若以陳姓男子自述離家時間為7點30分，直到12點30分返家的話，介於2至6小時之間可裁處新台幣20萬元罰鍰。

「實在是很可惡！」潘炤穎指出，陳姓男子在離家之前，是將檢疫定位手機放在高雄住處，企圖塑造「人還在家裡」的假象，因此在裁處過程中，會考量陳姓男子的惡意行徑酌予量處。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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