趴趴走影像曝！高雄男「檢疫手機放家裡」開車北上　衛生局怒：是惡意

▲高雄陳姓男子應居家檢疫卻趴趴走，遭國道警方攔查。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

目前國外返台一律都要居家檢疫14天，不過連日卻有檢疫、隔離者外出趴趴走，國道七隊23日在國道3號和美段攔查一輛轎車，發現陳姓駕駛應該待在家裡自主管理，但卻獨自開車往台中拜訪朋友，現在攔檢當下的影片曝光了，這名男子已經連夜被帶回高雄住處，未來裁罰金額最高可處100萬元。

▲陳姓男子行駛間遙遙晃晃遭到國道警方攔查。（圖／記者許宥孺翻攝）

國道七隊快官分隊23日晚間9點在國道3號和美路段發現，一輛銀色自小客車行車期間搖搖晃晃，便在路邊攔下檢查，影片當中可見2名員警戴上口罩，拿著小電腦查詢駕駛人身分，發現37歲的陳姓駕駛為居家檢疫對象，立即通報高雄市鼓山區公所以及高雄市衛生局。

▲警方查獲陳姓駕駛為居家檢疫對象。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，這名陳姓男子日前回國後拿到檢疫手機，不過他卻惡意將手機放在高雄住處，獨自開車往北方向行駛，因為行車間搖搖晃晃遭到國道警方攔查，以行動電腦查詢發現陳姓駕駛是居家檢疫對象。



初步了解，陳姓男子是要到台中拜訪友人，沿途遭到警方攔查，確認陳姓男子是檢疫對象後，已經連夜將陳姓男子帶回高雄住處，但是目前衛生局還無法確認陳姓男子離家時間多久，正循線調閱相關監視器，未來行政處分將會依違規時間長短認定，依法最高可重罰100萬元。

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