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白宮被曝甩鍋中方！陸官媒「五問華盛頓」：為何要毀團結抗疫

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▲▼美國總統川普針對新冠肺炎疫情在白宮召開記者會。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普針對新冠肺炎疫情在白宮召開記者會。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡儀潔／綜合報導

中美近日為了新冠肺炎疫情陷入口水戰！大陸官媒《環球時報》24日發表評論文章，引述美媒《每日野獸》（The Daily Beast）報導，稱白宮下令官員們，將造成疫情爆發的責任甩給中國，文內隨後向華盛頓提出5大問題，「為什麼要毀中美團結抗疫？」

▲中國外交部發言人華春瑩（左）與美國國務院發言人歐塔加斯（右）。（圖／達志影像／美聯社）

《每日野獸》21日曝光白宮密電，指華府與多個聯邦政府部門正研究宣傳反擊策略，強調中國隱瞞疫情和導致全球疫症大流行，尋求對外宣傳「一切都與中國有關」，要求官員們「盡可能把這些資訊傳遞出去，包括在記者招待會和電視節目上」，同時聲稱美國是「全球最偉大的人道主義者」。

對此《環球時報》指出，大疫當前，形勢極其嚴峻，美國國家安全委員會的這個談話要點，顯然在製造公眾注意力的另一個聚焦，「我們在此要向美國政府提出幾個問題。」

第一，真有這麼回事嗎？以這種方式推動要求中國承擔責任的宣傳，是白宮和它領導的國家安全委員會當前最緊迫的國家安全關切，是這樣嗎？新冠病毒是人類共同的敵人，美國為什麼這麼急於給中國定罪，這對美國抗疫有什麼實際好處嗎？

第二，病毒是什麼時候和怎樣來到人間，這是個科學溯源問題。美方在沒有科學定論的情況下，對中國發動輿論攻勢，與世衛組織對中國抗疫的評價迥異，倒退一些日子，沒人能夠意料。美國究竟是出於什麼目的這樣做呢？真的是像人們猜測的那樣，是要推卸美國政府抗疫不力的責任，以此來營造有利於川普總統競選連任的選情嗎？

第三，新冠疫情在多國製造人道主義災難，此時中美如果能夠攜起手來，對全球抗疫肯定會形成鼓舞，而當前中美的分裂只會進一步削弱國際合作。現在美國也面臨疫情的很大壓力，而且展望抗疫的前景，很難有一個國家單獨勝利，美國的執政精英們為什麼要在此時如此排斥中國，打壓中國，而不願意抑制地緣政治糾紛，把包括美國人民在內的人類健康利益置於更高位置呢？

第四，川普總統一度讚揚中國的抗疫，稱讚中國的抗疫和向美國分享數據的合作，是誰在誤導白宮，令其採取向中國推卸責任、貶低中國來為美國政府開脫的扭曲策略呢？中國整體抗疫的成績明擺在那裡，舉世公認，這是否定得掉的嗎？這樣的甩鍋又能騙得了誰？

第五，二次世界大戰期間，美英與蘇聯有那麼大的意識形態分歧，都能攜起手來對抗軸心國法西斯，今天的新冠病毒像當年的法西斯力量一樣兇惡，對人類構成了根本性挑戰。華盛頓是否應該想一想，在此時宣揚仇恨，挑動衝突，這符合人類社會的共同利益嗎？歷史能夠原諒當下的美國執政精英們這樣做嗎？以這樣的方式拼競選，成功的概率真的會很高嗎？

▲趙立堅又發文質疑美國。（圖／翻攝自趙立堅推特）

▲大陸外交部發言人趙立堅發文質疑美國。（圖／翻攝自趙立堅推特）

文章強調，中國已將本土新增病例基本歸零，但近日大量輸入病例的湧入製造了巨大壓力，對復工復產也形成了牽制，「我們真切感受到，中國決不可能在接下來的全球抗疫中獨善其身，我們只能夠與世界大多數國家同甘苦，共進退。」

「說到美國，我們相信情況也是同樣的」，文章指出，美國獨贏共和黨贏得尤其多，而且把犧牲掉美中合作減輕損失、彼此在世界最需要團結的時候加劇衝突作為支持共和黨獨贏的支柱，這既做不到，也很不道德，非常不負責任，是拿無數人生命和整個人類命運做賭注的鋌而走險。

文章最後呼籲，美國緊急調整對華政策，迅速把地緣政治擱置一邊，兩國攜起手來為打擊窮凶極惡的新冠病毒加註力量，鼓舞整個人類的鬥志，「兩國須為把世界帶出當前的困境做出兩個大國的應有貢獻。」

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