連IQ180唐鳳也愛用！　在家上班必學番茄工作法效率UP

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新冠肺炎（COVID-19）疫情全球延燒，有超過15億人遭下令禁足在家，不少公司為了防疫採取遠距上班，對於工作模式的轉變，如何保持效率並提高注意力呢？最近被日本媒體狂讚是「38歳IQ180的台灣天才大臣」的數位政委唐鳳，分享自己超過20年的遠距工作經驗，使用的就是蕃茄工作法。

▲數位政委唐鳳善用蕃茄鐘遠距工作。（圖／記者李毓康攝）

其實番茄工作法已經風靡30年之久，是由法蘭西斯科西里洛創始發明，這套時間管理方法包含計畫（決定今天的事項）、追蹤（獲得今天所花心力等的原始數據）、紀錄（記下每天的觀察）、加工（把原始數據化為資訊）、視覺化（把資訊化為有益理解與改進的形式）五個步驟。

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▲番茄工作法有計畫、追蹤、紀錄、加工、視覺化五個步驟。（圖／采實文化提供）

每天開工的時候，目標找出事項所費的精力，區分優先順序，寫進今日工作表。傳統的番茄工作法為30分鐘，其中，25分鐘工作、5分鐘休息，也就是以一個番茄鐘為單位，一個接一個時段繼續工作，把該事項做完，然後從今日工作表上劃掉，但在展開番茄鐘有以下幾點原則。

▲番茄鐘能清楚看到剩餘時間。（圖／采實文化提供）

番茄鐘不可打斷

就是25分鐘全拿來工作。

番茄鐘不可分割

如果番茄鐘被打斷，該視為失效，就像從未設定過，然後你該重新設定一個新的番茄鐘。當番茄鐘響起，你就在剛才所做的事項右邊畫叉，休息3至5分鐘。此外，番茄鐘響表示當前的事項確實完成（雖然僅是暫時完成），不可以再「多做幾分鐘」，就算多幾分鐘就能做完也萬萬不可。

這3至5分鐘是脫離工作的必需時間，供頭腦消化吸收剛才25分鐘的工作內容，而且你能趁機做點有益身心的小活動，以便在下一個番茄鐘時段發揮最佳表現。這類小活動包括起來走一走，喝杯水，想像下一次假期去哪裡玩，深呼吸或伸展筋骨，跟同事聊天說笑也不錯。

休息時間不適合很費心神的活動

例如：別跟同事聊工作、別寫重要的電子郵件、別打重要的電話，諸如此類，免得妨礙頭腦整合，損及下一個番茄鐘時段的專注度。你該做的是把這類事項列進事項盤點表，標註特定的番茄鐘時段來做。在休息時間，不該繼續想前面番茄鐘時段的事項。當休息時間結束，把番茄鐘設定為25分鐘，繼續處理手頭工作，直到再次鐘響，然後在今日工作表上再畫一個叉。休息3至5分鐘，再進行下一個番茄鐘時段。

每4個番茄鐘時段，安排一次長休息

每做完4個番茄鐘，進行一次15至30分鐘的長休息。

這段休息時間很適合拿來整理辦公桌、去咖啡機弄杯咖啡、聽語音信箱、檢查電子信箱、進行呼吸練習、出去走一走，不然單純休息一下也行。重點是別做任何複雜事情，否則頭腦無法重組整合，下一個番茄鐘時段就難以發揮最大效能。休息時間顯然不該繼續想前面番茄鐘時段的事項。

★本文經采實文化授權，摘自《間歇高效率的番茄工作法》。