台灣12/31就向WHO示警新冠肺炎　陳時中證實：對方僅說「收到了」未回覆

▲▼0324指揮中心記者會。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

美國與中國近日為了新冠肺炎疫情，吵得不可開交，雙方互相指責隱匿病情、是病毒來源國，美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）甚至指出台灣在12月31日首次向WHO發出警告。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，當時確實已經和陸方、世衛組織通報，但對方只說「收到了」並未進一步回覆。

中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，我們12/31已經送電子信函給對岸、世界衛生組織，是我們所蒐集情報，在湖北武漢有個呼吸道疫情，也請教他們這裡面情形怎樣，有無人傳人可能性。

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陳時中表示，那時也透過外交部向WHO秘書處傳遞訊息，對方只說「收到了」，沒有進一步回覆。我方對於自家情搜有相當信心，所以根據這些信息，就針對武漢班機做登機檢疫，1/2就開設應變中心，1/11要求專家前往武漢，當時有要求去華南海鮮市場沒有獲得回覆，後來僅到金銀潭醫院去看。

不讓我們看就越緊張。陳時中說，國內在1/20就三級開設，21日登機檢疫通報出首例個案，23日半夜武漢封城，也準備二級開設。「動作很快」是因為前面情資讓我方有所警覺，動作就跟得上。陳時中感嘆，如果能夠相關資訊更清楚，讓我們看到更多，對世界會更有幫助。