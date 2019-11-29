別把雞腿留給孩子教他們感恩　有來有往，才叫分享！

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

DAHLIA還沒上幼稚園前，我們經歷過一段很難熬的時期，蝸居在沒有對外窗的發霉房間，兩個人輪流生病、從未間斷，我不能做一般上下班工作，便轉型成專職寫作，好應付孩子突如其來的住院通知，大家都知道現在不景氣，從事創作工作更辛苦，當時，我常常怕自己下月沒有收入，很自然而然地把主餐都留給她，自己吃旁邊的零碎配菜等等。

兩年前，因緣際會下，搬到現在租的房子以後，或許是環境好很多，自然帶動了人的氣場，雖然不能奢望大富大貴，但省一點也餓不死，此時，隨著孩子漸漸大了，我更改過去的犧牲模式，替自己單獨叫一份餐，或是很公平地分配我們都喜歡的大份量牛排，偶爾她真的吃不飽，我才會假裝自己不想吃了，夾過去給她。

一開始，DAHLIA覺得莫名其妙，嘟著嘴抗議：「妳是大人欸，怎麼跟小孩搶？」我堅定地回她：「妳有妳的，不能好吃的都自己拿走，讓媽媽吃妳不喜歡的。」兩年過去，她不但懂得其中的道理，也自然而然記住我的喜好，把自己餐盤裡的「好東西」分給我，有一次她主動夾了好愛吃的菜餚過來，霸氣說道：「因為妳是我媽媽，我才分妳！」

我就算已經飽了，也一定毫不客氣地吃下：「謝啦！」這不是貪婪，而是納下這份心意，與適時的機會教育，畢竟大人不領情，小孩可能就當真、沒有下次了！這默契延伸到生活裡各式各樣的層面，我們出去玩，彼此都有行囊，孩子卻依然樂意幫我提東西，我想玩A，她想玩B，我們達成順序協議，即使能繞上半個園區才能趕到，依然樂此不疲，除非我們在互鬧，才會出現在對方面前，快速把半杯柳橙汁喝掉這種事情，「現在，媽媽，妳只剩水可以喝了。」「DAH~~LI~~A~~~~！！！」

我想讓她明白，就算是血親摯交，也沒有什麼事情是「應該的」，單一的給予

不叫分享，那叫「犧牲」，慣性的犧牲，只會讓小孩重視自己的利益，不在乎別人的感受，可是孩子會大，父母不能永遠坦一切。我說過，孝順必須是兒女自發的反哺，而不是權威與倫理的壓制，雖不求女兒帶來什麼榮華富貴，但希望若我有老年，女兒仍樂於向我分享生活與美食。

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格。