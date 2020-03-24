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性犯罪史上第一人！警方正式曝光N號房25歲「淫魔博士」正面照

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▲▼조주빈。（圖／首爾警察廳提供）

▲首爾警察廳公開趙柱彬長相。（圖／首爾警察廳提供）

記者王佩翊／編譯

南韓Telegram「N號房」後繼聊天室「博士房」的經營者趙柱彬（音譯，조주빈）因涉嫌製作未成年少女的性虐影片，24日遭警方公開正面長相。而這也是南韓司法史上，首次公開非殺人等重罪，而是性犯罪嫌疑犯長相。

首爾警察廳24日召開身分公開委員會，決定公開趙柱彬的長相、姓名與身分等個人資料，且警方25日將收監於鐘路警察署的趙柱彬移送檢方時，將不會讓趙柱彬戴上口罩或以衣服遮住長相，屆時趙柱彬將直接公開於鎂光燈之下。

警方公開的照片是趙柱彬身分證上的證件照，趙柱彬出生於1995年，現年25歲，2014年進入仁川的工業專業大學資訊科就讀，並於2018年2月畢業，在校期間趙柱彬曾在校內報紙擔任平面記者，甚至被升為主編，成為校內報的核心成員。

身分公開委員會表示，趙柱彬將多名受害女性稱為「性奴」，並製作、散布性剝削影片，受害人包括未成年兒童、少女在內，多達70餘人，可以說是罪大惡極。此外，由於調查單位已掌握確切證據，因此基於公共利益，國民有知的權利，且為了防止同類犯行再度發生，因此決定公開趙柱彬的個人資料，也讓趙柱彬成為韓國司法史上首個因性犯罪被公開身分的嫌疑犯。

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