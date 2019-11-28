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親子

看電影學教養！《冰雪奇緣》給親子的8大正面啟示

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（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

因為《冰雪奇緣2》的上映，最近電影院出現了好多小艾莎、小安娜，不明白的人，可能認為《冰雪奇緣》就是講述兩位高富美、含著鑽石湯匙出生的公主故事，但就我個人會替孩子改編傳統迪士尼故事，添加一點符合現代女力元素的媽媽而言，冰雪是少數不用被更動，就能跟孩子分享的內容。

我已經看過第二集了，以下來分享《冰雪奇緣》系列兩集的教育感想，雖然有點微雷（我已經盡力不提劇情了），但或許在看電影前，您能從這篇文章中，適時提醒孩子們這8大啟示。

1、孩子被排擠的原因，可能正是他魅力的所在！

在《冰雪1》中，因為誤傷了妹妹安娜，眾人對艾莎的魔法能力感到害怕，認為她是怪物、是魔鬼，連親愛的爸爸媽媽，都將艾莎隔離起來，試圖教導她「控制」自己的情緒，好把魔力隱藏起來。

本來可以自由操控冰雪的艾莎（從她可以跟隨妹妹的步伐，變出高高低低的階梯，就知道她是能自主控制的。）也因為父母的恐慌與錯誤引導，而對自己產生了懷疑跟否定，魔法從一種天賦，變成了不可告人的隱疾。

這讓我們反省，孩子身上一些不容於社會價值觀的行為，真的是缺點嗎？還是沒有經過正面引領、沒有經過眾人發掘的特殊才能呢？若沒有適時、適度地去了解，只一味靠壓制，這些舉止反而會造就實際且偏激的災難喔！

2、被過度保護的孩子，他們的天真才是災難！

安娜在失去雙親與姊妹隔閡的情況下，雖然因為皇族身分，受到了嚴密的保護，但她的生活只是天天在皇宮找樂子，每天接觸那些從小認識的忠心下屬，日子如此無趣，使得她把壁畫、雕像擬人化當朋友，以為整個世界就是如此單純，也才會在加冕當日，瘋狂地迷戀上第一次見面的陌生人：漢斯王子。

3、孤獨也是一種自由解放。

雖然人類是群居的動物，但說真的，正因為人們有獨立思考的能力，使得大家喜歡的環境不同，艾莎逃離了人群，卻在山頭的另一邊找回自信，並建立自己的冰宮，小日子過得挺開心，更不願意回原生家庭，這就代表她不是這麼喜歡熱鬧的人，在第二集，她也常有這樣「眾人皆醉我獨醒」的狀況，延伸到教養上來看，每個孩子的個性不同，熱鬧不見得等於美好，不要勉強他們進入相異的圈子。

4、最高級的幽默是自嘲。

在第二集中，可說是萬梗齊發，裡面有一段艾莎看到回憶裡面，自己扭腰擺臀地大唱「Let it go」的樣子，忍不住遮臉害羞了幾秒，我很喜歡這個自嘲上一集的橋段，這是現代迪士尼才會有的突破，以前的傳統公主，是不會表露這種情緒的。

但，孩子觀影的時候，可能會轉頭問爸媽：「為什麼艾莎不敢看自己唱歌？」此時不妨回答，「因為那是3年前的事情，艾莎長大了，對自己以前的樣子當然會覺得好好笑、不好意思，妳看自己小時候的照片，是不是也有同樣害羞的感覺呢？」。

5、「妳，自然捲也可愛～」

華人社會中，擁有跟一般人不太一樣的特徵，就很容易被劃上負面的標籤，像是左撇子、自然捲、白化症等等，我女兒擁有大波浪式的浪漫自然捲，她卻很在意人家說她「頭髮難整理」，久了也開始厭惡自己的頭髮。

我跟她說過，其實外國人大都是自然捲，每個迪士尼公主也或多或少有著不同的捲度，但她不信，《冰雪奇緣2》後面，艾莎把頭髮放下來的造型，真是救了我，那確實不是東方人貼頭的筆直長髮！如果您孩子也有這樣的認同困擾，不妨趁艾莎的時機，好好讚美她。

6、在充滿疑惑的時候，要「做對的事情！」

安娜在第二集中，每當遭遇困難和未知的時候，都一直重複著：「Just do the next right thing（繼續做對的事情）」，每個人都有看不到未來的時刻，此時要鑽牛角尖？或往好的方向繼續執著下去？這就要靠家長引導、鼓勵孩子，在低潮時，仍然不要放棄初心，堅持「做對的事情！」

7、碰到不如意？看看雪寶的樂觀哲學！

雪寶在第二集中化身成冷知識專家，除了帶給觀影的小朋友，一些冷僻的科學知識外，雪寶面對危急情況，一直保持著「樂觀」與「享受當下」的精神，舉個例還說，第二集有眾人避難的橋段，大人們個個愁容滿面，他卻選擇把自己當成玩具，讓小朋友在他身上插冰晶做裝飾。

確實，當計劃生變，我們一籌莫展的時候，什麼情緒都無法改變事實，此時不如用樂觀、開放的態度去面對，畢竟那都是我們成長的過程，順水推舟就好！過度擔心跟焦慮，不但對事情毫無幫助，甚至會讓自己喪失下一個翻轉的機會。

8、兩個人有兩個人的甜蜜，一個人有一個人的自在～

自迪士尼開啟公主故事以來，從來沒有一位公主是沒有王子的，但冰雪系列打破這個迷思，雖然一直有人說，很期待艾莎找到自己的伴侶，「不然她一個人孤伶伶，太可憐了！」但我從第一集看到第二集，艾莎正享受著自己小時候從未擁有的自由，她根本不認為自己需要找伴啊～如果找個伴，是要來共同承擔痛苦，那這也太有目的性了吧！

艾莎之所以風靡全球，就是她打破了許多的傳統及規則，相較於艾莎安於獨處，安娜則是不甘寂寞的女孩，這也說明人有百百款，就算是親姊妹，個性也不同的啦。

以上，現在影城滿滿的小艾莎、小安娜，我真的期盼，大人除了帶孩子看電影娛樂外，能給她們更多的教育啟示，不要放任她們穿著華美的公主衣服、卻在大螢幕前跟著艾莎跑，也不能因為外頭的佈置很美，就不顧排隊眾人，逕自插隊或佔位拍到滿，想要孩子成為公主，就要做出貴族的身教啊！

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠。玫瑰caramelgreen」部落格

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