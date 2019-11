看電影學教養！《冰雪奇緣》給親子的8大正面啟示

圖、文/焦糖綠玫瑰 caramelgreen

因為《冰雪奇緣2》的上映,最近電影院出現了好多小艾莎、小安娜,不明白的人,可能認為《冰雪奇緣》就是講述兩位高富美、含著鑽石湯匙出生的公主故事,但就我個人會替孩子改編傳統迪士尼故事,添加一點符合現代女力元素的媽媽而言,冰雪是少數不用被更動,就能跟孩子分享的內容。

我已經看過第二集了,以下來分享《冰雪奇緣》系列兩集的教育感想,雖然有點微雷(我已經盡力不提劇情了),但或許在看電影前,您能從這篇文章中,適時提醒孩子們這8大啟示。

1、孩子被排擠的原因,可能正是他魅力的所在!

在《冰雪1》中,因為誤傷了妹妹安娜,眾人對艾莎的魔法能力感到害怕,認為她是怪物、是魔鬼,連親愛的爸爸媽媽,都將艾莎隔離起來,試圖教導她「控制」自己的情緒,好把魔力隱藏起來。

本來可以自由操控冰雪的艾莎(從她可以跟隨妹妹的步伐,變出高高低低的階梯,就知道她是能自主控制的。)也因為父母的恐慌與錯誤引導,而對自己產生了懷疑跟否定,魔法從一種天賦,變成了不可告人的隱疾。

這讓我們反省,孩子身上一些不容於社會價值觀的行為,真的是缺點嗎?還是沒有經過正面引領、沒有經過眾人發掘的特殊才能呢?若沒有適時、適度地去了解,只一味靠壓制,這些舉止反而會造就實際且偏激的災難喔!

2、被過度保護的孩子,他們的天真才是災難!

安娜在失去雙親與姊妹隔閡的情況下,雖然因為皇族身分,受到了嚴密的保護,但她的生活只是天天在皇宮找樂子,每天接觸那些從小認識的忠心下屬,日子如此無趣,使得她把壁畫、雕像擬人化當朋友,以為整個世界就是如此單純,也才會在加冕當日,瘋狂地迷戀上第一次見面的陌生人:漢斯王子。

3、孤獨也是一種自由解放。

雖然人類是群居的動物,但說真的,正因為人們有獨立思考的能力,使得大家喜歡的環境不同,艾莎逃離了人群,卻在山頭的另一邊找回自信,並建立自己的冰宮,小日子過得挺開心,更不願意回原生家庭,這就代表她不是這麼喜歡熱鬧的人,在第二集,她也常有這樣「眾人皆醉我獨醒」的狀況,延伸到教養上來看,每個孩子的個性不同,熱鬧不見得等於美好,不要勉強他們進入相異的圈子。

4、最高級的幽默是自嘲。

在第二集中,可說是萬梗齊發,裡面有一段艾莎看到回憶裡面,自己扭腰擺臀地大唱「Let it go」的樣子,忍不住遮臉害羞了幾秒,我很喜歡這個自嘲上一集的橋段,這是現代迪士尼才會有的突破,以前的傳統公主,是不會表露這種情緒的。

但,孩子觀影的時候,可能會轉頭問爸媽:「為什麼艾莎不敢看自己唱歌?」此時不妨回答,「因為那是3年前的事情,艾莎長大了,對自己以前的樣子當然會覺得好好笑、不好意思,妳看自己小時候的照片,是不是也有同樣害羞的感覺呢?」。

5、「妳,自然捲也可愛~」

華人社會中,擁有跟一般人不太一樣的特徵,就很容易被劃上負面的標籤,像是左撇子、自然捲、白化症等等,我女兒擁有大波浪式的浪漫自然捲,她卻很在意人家說她「頭髮難整理」,久了也開始厭惡自己的頭髮。

我跟她說過,其實外國人大都是自然捲,每個迪士尼公主也或多或少有著不同的捲度,但她不信,《冰雪奇緣2》後面,艾莎把頭髮放下來的造型,真是救了我,那確實不是東方人貼頭的筆直長髮!如果您孩子也有這樣的認同困擾,不妨趁艾莎的時機,好好讚美她。

6、在充滿疑惑的時候,要「做對的事情!」

安娜在第二集中,每當遭遇困難和未知的時候,都一直重複著:「Just do the next right thing(繼續做對的事情)」,每個人都有看不到未來的時刻,此時要鑽牛角尖?或往好的方向繼續執著下去?這就要靠家長引導、鼓勵孩子,在低潮時,仍然不要放棄初心,堅持「做對的事情!」

7、碰到不如意?看看雪寶的樂觀哲學!

雪寶在第二集中化身成冷知識專家,除了帶給觀影的小朋友,一些冷僻的科學知識外,雪寶面對危急情況,一直保持著「樂觀」與「享受當下」的精神,舉個例還說,第二集有眾人避難的橋段,大人們個個愁容滿面,他卻選擇把自己當成玩具,讓小朋友在他身上插冰晶做裝飾。

確實,當計劃生變,我們一籌莫展的時候,什麼情緒都無法改變事實,此時不如用樂觀、開放的態度去面對,畢竟那都是我們成長的過程,順水推舟就好!過度擔心跟焦慮,不但對事情毫無幫助,甚至會讓自己喪失下一個翻轉的機會。

8、兩個人有兩個人的甜蜜,一個人有一個人的自在~

自迪士尼開啟公主故事以來,從來沒有一位公主是沒有王子的,但冰雪系列打破這個迷思,雖然一直有人說,很期待艾莎找到自己的伴侶,「不然她一個人孤伶伶,太可憐了!」但我從第一集看到第二集,艾莎正享受著自己小時候從未擁有的自由,她根本不認為自己需要找伴啊~如果找個伴,是要來共同承擔痛苦,那這也太有目的性了吧!

艾莎之所以風靡全球,就是她打破了許多的傳統及規則,相較於艾莎安於獨處,安娜則是不甘寂寞的女孩,這也說明人有百百款,就算是親姊妹,個性也不同的啦。

以上,現在影城滿滿的小艾莎、小安娜,我真的期盼,大人除了帶孩子看電影娛樂外,能給她們更多的教育啟示,不要放任她們穿著華美的公主衣服、卻在大螢幕前跟著艾莎跑,也不能因為外頭的佈置很美,就不顧排隊眾人,逕自插隊或佔位拍到滿,想要孩子成為公主,就要做出貴族的身教啊!

