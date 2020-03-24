徐巧芯創辦「日知學塾」培養青年　朱立倫、江宜樺當線上講師

▲朱立倫出席日知學塾招募記者會。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市議員徐巧芯發起，政治人才線上課程網站「日知學塾」24日舉行上線記者會，邀請前國民黨主席朱立倫、前行政院長江宜樺擔任線上講師，並與等近30個單位參與合作，提供職場體驗機會。新任國民黨主席江啟臣也提供立院辦公室名額，並委由國民黨副秘書長柯志恩出席致意。

徐巧芯說，早期領袖孫中山創立民國，都是一些年輕人發起，她希望培養青年人才，日知學塾邀集講者打造7門線上課程，召募200名40歲以下青年朋友，完訓學員有機會獲推薦至20個立委及議員辦公室、智庫、基金會進行64小時有薪職場體驗。

她說，自己從政治系畢業到參政，學的內容跟面對內容挑戰不一樣，可以透過體驗了解實務的政治工作做什麼。另外，優秀學員還可獲得5000元獎學金，優秀學員將有另外的閉門座談。

朱立倫說，希望年輕人加入服務，需要熱忱還需要經驗傳承，大家對藍營充滿期待，不希望台灣只有一個聲音，變成另一種專制獨裁，希望各種聲音發展出來。

講者卡司包括朱立倫、江宜樺、立委費鴻泰及林奕華、台北市議員羅智強、侯漢廷、中廣董事長趙少康與核能流言終結者創辦人黃士修等人。

職場體驗機會的20個單位，包括智庫與公益單位：朱立倫辦公室、長風基金會、國家政策研究基金會、銀光未來創新協會。立委辦公室：江啟臣、費鴻泰、林為洲、蔣萬安、林奕華等。