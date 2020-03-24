培養青年進軍黨主席？　朱立倫：我要佈局的話...直接選就好啦

▲朱立倫出席日知學塾招募記者會。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

北市議員徐巧芯所發起「日知學塾」24日舉行上線記者會，前國民黨主席朱立倫也到場力挺，並擔任講師。對於外界質疑此學院是在培養未來的「朱家軍」，佈局明年的黨主席，朱立倫回應，「我要布局的話，我就直接選就好了啦」，他強調不是為個人、權位，希望更年輕化發展。

朱立倫表示，「國民黨現在沒有分哪一家軍，如果說大家嚴格講起來都是屬於泛藍軍」，讓我們大家一起來努力，就像國民黨主席改選過程當中，他不斷的鼓勵很多優秀年輕人，包括江啟臣、柯志恩、林為洲、蔣萬安、林奕華等好多委員，就是要一起努力分進合擊。

朱立倫說，「我要布局的話，我就直接選就好了啦」，希望讓藍營有更多的聲音、更多的力量、更年輕，大家能夠更多元的發展，唯有這樣的方式，「不是為個人，不要只為權位」。

朱立倫強調，國民黨自我反省、自我檢討應該多跟年輕人接觸，多讓年輕人有機會，共同起來努力培育更多的年輕人，所以不管是國民黨中央，或是各個代表，大家一起來支持日知學塾，將來可以讓更多的年輕人來學習、實習，對於新當選的主席江啟臣以及國民黨中央來講，也是一個很好的管道，本來就應分進合擊。

至於為什麼是日知舉辦，朱立倫則強調，「我可以跟大家預告，很快的，我們還會有其他的好多個團體來辦這類的活動，只是大家的辦理的方式不同」，有的是屬於政治工作者，有些是屬於比較專業性質的，還有一些多元的發展方式，包括江宜樺院長也在推動這一類培育年輕人，都可以彙整起來，作為更大的力量。