菲律賓「疫區貧民窟」大火！3000人無家可歸...先前已封村　

▲受到新冠肺炎疫情影響,菲律賓馬尼拉連封17座城市。(圖/路透)

記者康心禹/綜合報導

菲律賓馬尼拉郊外巴科爾市(Bacoor)甲米地省(Cavite)的某貧民窟23日發生大火,數百棟房屋全數燒毀,超過3000人無家可歸,目前未知傷亡人數。據了解,該貧民窟在新冠肺炎(COVID-19)疫區,至少有3人確診,先前已經封村。

綜合外媒報導,菲律賓當局推測失火原因可能是電線短路,或是蠟燭引起的,災民已經被安排到附近學校暫住。

Firefighters are engulfed in thick smoke as they try to extinguish a 4th alarm blaze gutting a residential area at Longos, Bacoor City, Cavite before dawn Monday. pic.twitter.com/Cm2KF1o6ng