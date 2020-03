馬路上救回小孩「有預感會中獎」　她兌獎一看：真的中3千萬！

▲女做完善事去買彩券,真的中大獎。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

真的是好心有好報,美國奧勒岡州一名女子和丈夫在路上救了一名差點被車撞的孩童,之後突然有一種預感,讓她想去買張彩券,沒想到近來發現真的中獎,而且還是高達美元100萬元(約台幣3,032萬元)的大獎,讓她忍不住認為,冥冥中似乎早有注定。

在庫斯貝市(Coos Bay)工作34年的女子查科維奇(Ann Charkowicz),近來和丈夫布萊恩(Brian)逛街時,發現車水馬龍的街道上竟然闖入一名孩童,他們趕緊上前帶走對方,後來還好心送對方回家,事成之後她突然想要買一張彩券,「我想說自己做了一件好事,所以『好事』或許也會上門找我」。

兌獎號碼近來出爐,在超市工作的她在為顧客公布號碼時,突然發現這些數字看起來有點熟悉,「我感覺自己會中獎,結果真的中了,真的是天注定啊」。這對夫婦最後決定一次領取獎金,扣稅後仍可帶回美元68萬元(約台幣2,063萬元),查科維奇計畫暫時繼續工作,直到確保她和丈夫經濟能保持穩定後便會退休。

After Ann Charkowicz and her husband Brian saved a toddler from being hit by a car, she had a “good feeling” and purchased an Oregon Lottery Raffle ticket that won her $1 million, Oregon Lottery said Friday.https://t.co/qRPOCqwQw9 pic.twitter.com/bIiN8UDrxa