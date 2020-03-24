　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2境外移入患首見「味覺、嗅覺喪失」　醫：病毒感染造成感覺損傷

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲嗅覺喪失,聞,鼻子。（圖／記者李佳蓉攝）

▲境外移入患者首見「味覺、嗅覺喪失」。（圖／示意圖，非文中當事人／記者李佳蓉攝）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎延燒全球，台灣也有195例確診，其中有158例都是境外移入，23日新增的病例中，更有2名患者首度出現嗅覺、味覺喪失。感染科醫師表示，國外報告已指出，有不少患者味覺與嗅覺受到影響，可能是病毒在鼻咽與喉嚨附近繁殖引發的傷害。

NBA首名確診新冠肺炎的爵士明星中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）23日在推特上表示，自己已連續4天喪失嗅覺，詢問是否有人也有相同症狀？

請繼續往下閱讀...

英國耳鼻喉科協會（ENT UK）研究南韓、中國大陸與義大利案例發現，喪失味覺或嗅覺，可能是症狀之一，患者沒有出現發燒、喉嚨痛等典型症狀，成為隱性帶原者，也是造成病毒傳迅速傳播的原因之一。

台灣過去確診的病例報告中，多為咳嗽、發燒等症狀，直到3月23日才首見於境外移入患者身上。依據指揮中心公佈資料，兩名患者分別為從荷蘭返台的30多歲男性（案171）以及從英國返台的30多歲女性（案187），前者出現味覺、嗅覺喪失，後者僅有嗅覺喪失，但X光片顯顯示有肺炎。

台灣感染症醫學會理事長、台大醫院小兒部主任黃立民表示，嗅覺與味覺喪失是病毒在鼻咽部與喉嚨附近繁殖，感染神經系統所造成的感覺損傷，先前確診案例中，可能早就有人出現此症狀，只是無人詢問；也可能是患者症狀多元，而忽略了此症狀。

黃立民說，新冠肺炎病毒感染後，患者多半併發肺炎，但也有報告顯示，少部份患者感染後會併發腦炎。他提醒，雖然WHO列舉的感染後14症狀，並未將嗅覺與味覺喪失列入，但這其實是一項很好的警訊，加上國外已有多起案例傳出，呼籲民眾若有出現類似症狀，要提高警覺。

至於被問到出現味覺與嗅覺喪失，是否為不可逆症狀？黃立民回應，「初步感覺是可逆的」，患者若狀況好轉，約1至2週就有望恢復正常。

ET快訊
台灣去年提醒WHO新冠肺炎人傳人　對方回信僅這一句話
快訊／湖北省宣布　武漢4月8日解除封城
大學生美國返台居家檢疫開轟趴！　大樓住戶驚嚇：救人喔
「比恐怖電影更恐怖的美國疫情故事」　醫曝若在台發生：會驚訝地
辛龍不只1次「冒輕生念頭」　好友心疼曝：劉真最放不下他
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

伊甸首開防疫線上記者會！面對遲緩兒6成家長「再等等」錯過治療黃金期

富豪的超「錢」部署！不是搶衛生紙、泡麵...重症醫曝：都搶呼吸器

LIVE／全台確診人數將破200例　指揮中心14時最新說明

AirAsia 4/30前出發航班可「無限次免費改票」　也可選退信用點數

台鐵「髮夾彎」3小時從不懲處改「行政調查中」　將辦謊報杜拜遊員工

台灣用19世紀土地徵收制度「侵犯人權」！他揭學者很羞愧：因為政府沒錢

高雄MeNGo卡下殺優惠最高省50%！　搶救公共運輸業及民眾荷包

獨／大學生美國返台居家檢疫開轟趴！大樓住戶皮皮剉...驚喊：救人喔！

又抓到了！高雄男居家檢疫落跑　竟開車上國道...衝彰化趴趴走

2境外移入患首見「味覺、嗅覺喪失」　醫：病毒感染造成感覺損傷

辛龍疼劉真無上限「結婚6年從未吵架」　「只要老婆開心，再多代價都沒關係」

劉真等不到心臟病逝...　最美麗的身影離去...活在大家心中

劉真《康熙》尬舞宿敵「衝高收視」　小S崩潰大哭：懷念她可愛的樣子

辛龍為劉真「親手燉燕窩」！　定情曲《我就是愛》「絕不能改」2句曝光

余天憂辛龍難過到想不開　嘆氣：小孩子怎麼辦呢

「能完成夢想是很幸福的事情」　劉真哽咽：我真的很喜歡跳舞

吳宗憲談「劉真4歲女兒」3度哽咽泛淚　曝辛龍走不出來「撕心裂肺」不願放手

飆漲一片萬元！一線醫護口罩緊缺　西班牙衛生部長當場哽咽語塞

砂石車「急左切衝過安全島」翻覆　險釀傷亡...前車紀錄器曝光網怒譙

手捧「阿中翻糖蛋糕」給媒體分享 陳時中靦腆笑：吃自己好像怪怪的

伊甸首開防疫線上記者會！面對遲緩兒6成家長「再等等」錯過治療黃金期

富豪的超「錢」部署！不是搶衛生紙、泡麵...重症醫曝：都搶呼吸器

LIVE／全台確診人數將破200例　指揮中心14時最新說明

AirAsia 4/30前出發航班可「無限次免費改票」　也可選退信用點數

台鐵「髮夾彎」3小時從不懲處改「行政調查中」　將辦謊報杜拜遊員工

台灣用19世紀土地徵收制度「侵犯人權」！他揭學者很羞愧：因為政府沒錢

高雄MeNGo卡下殺優惠最高省50%！　搶救公共運輸業及民眾荷包

獨／大學生美國返台居家檢疫開轟趴！大樓住戶皮皮剉...驚喊：救人喔！

又抓到了！高雄男居家檢疫落跑　竟開車上國道...衝彰化趴趴走

2境外移入患首見「味覺、嗅覺喪失」　醫：病毒感染造成感覺損傷

台中三房兩廳380萬！網一看「管委會剩80萬」…急勸：換電梯都不夠

婦人買不到口罩飆罵藥師「垃圾」！　藥局擷圖出招：我們要送她...

美國批准Apple Watch豁免關稅　蘋果可再省7.5%稅金！

安格斯12星座一周運勢3/23-3/29　牡羊有緣認識新異性、摩羯宅出一堆疼痛

裝7分滿就好！保溫瓶用錯恐把細菌吞下肚...4大NG做法別犯了

快訊／北市自強隧道車禍...吊臂車「失控撞護欄」！騎士臉部遭水泥塊砸傷

伊甸首開防疫線上記者會！面對遲緩兒6成家長「再等等」錯過治療黃金期

影壇第1人！　一代美女「新冠肺炎病逝」享壽89歲

富豪的超「錢」部署！不是搶衛生紙、泡麵...重症醫曝：都搶呼吸器

竹科第一家！台積電啟動分流辦公　部分員工已「在家上班」

生活熱門新聞

傷口小風險高　醫：劉真很不幸成為那1%

名嘴挺張上淳：要他爸辭職下台，你算什麼東西！

劉真離世留密碼　小孟老師：將化身天使

爽玩杜拜隱瞞出國史！台鐵員工「職稱」曝光

請假照顧父親？台鐵員工爽玩杜拜

30多歲台女遊美「3/1就發燒、3/23才確診」　陳時中：機場就攔截「我認為問題不大」

網幫辛龍打氣！3年前「甜蜜全家福」惹淚

「我們都不是人嗎」滯湖北600國人想回家　媽帶2歲童哽咽

台鐵員工爽玩杜拜！隱瞞出國史…出現症狀

台北單日新增最多！全台195例分布曝光　7縣市0確診

今2地區防較大雨勢　下波全台有雨鋒面報到時間曝

美疫情故事比電影更恐怖　醫：如果發生在台灣會怎樣？

環保署確診員工請事假　地點勾「國內」人在埃及玩

老闆抗疫情放大絕！派「比基尼辣妹」刺激買氣

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

劉真沒健保　余天曝：辛龍經濟不是挺好的

柯文哲3月中探視劉真！判斷「已不適合換心」勸辛龍放手

她曝「9天前劉真就不行了」！辛龍痛哭唸萬遍佛經

北榮護理師曝「辛龍送別劉真場面」

曾與劉真共舞！劉德華心疼辛龍：好好照顧自己

快訊／國道3號「7車連環撞」全線車道封閉

傷口小風險高　醫：劉真很不幸成為那1%

原本是找我教跳舞…劉真錯過郭董遇上辛龍

更／美國第一夫人檢驗結果出爐！

名嘴挺張上淳：要他爸辭職下台，你算什麼東西！

白癡公主變成「尖下巴＋高聳山根」　粉絲急問：為什麼要整？

打架體力耗盡　汪嘴裡含貓頭熟睡

中美推特口水戰　美：台灣先警告疫情

劉真離世留密碼　小孟老師：將化身天使

吳宗憲曝劉真沒健保真相

更多

最夯影音

更多
辛龍疼劉真無上限「結婚6年從未吵架」　「只要老婆開心，再多代價都沒關係」

辛龍疼劉真無上限「結婚6年從未吵架」　「只要老婆開心，再多代價都沒關係」
劉真等不到心臟病逝...　最美麗的身影離去...活在大家心中

劉真等不到心臟病逝...　最美麗的身影離去...活在大家心中

劉真《康熙》尬舞宿敵「衝高收視」　小S崩潰大哭：懷念她可愛的樣子

劉真《康熙》尬舞宿敵「衝高收視」　小S崩潰大哭：懷念她可愛的樣子

辛龍為劉真「親手燉燕窩」！　定情曲《我就是愛》「絕不能改」2句曝光

辛龍為劉真「親手燉燕窩」！　定情曲《我就是愛》「絕不能改」2句曝光

余天憂辛龍難過到想不開　嘆氣：小孩子怎麼辦呢

余天憂辛龍難過到想不開　嘆氣：小孩子怎麼辦呢

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面