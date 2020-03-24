2境外移入患首見「味覺、嗅覺喪失」　醫：病毒感染造成感覺損傷

▲境外移入患者首見「味覺、嗅覺喪失」。（圖／示意圖，非文中當事人／記者李佳蓉攝）



記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎延燒全球，台灣也有195例確診，其中有158例都是境外移入，23日新增的病例中，更有2名患者首度出現嗅覺、味覺喪失。感染科醫師表示，國外報告已指出，有不少患者味覺與嗅覺受到影響，可能是病毒在鼻咽與喉嚨附近繁殖引發的傷害。

NBA首名確診新冠肺炎的爵士明星中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）23日在推特上表示，自己已連續4天喪失嗅覺，詢問是否有人也有相同症狀？

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英國耳鼻喉科協會（ENT UK）研究南韓、中國大陸與義大利案例發現，喪失味覺或嗅覺，可能是症狀之一，患者沒有出現發燒、喉嚨痛等典型症狀，成為隱性帶原者，也是造成病毒傳迅速傳播的原因之一。

台灣過去確診的病例報告中，多為咳嗽、發燒等症狀，直到3月23日才首見於境外移入患者身上。依據指揮中心公佈資料，兩名患者分別為從荷蘭返台的30多歲男性（案171）以及從英國返台的30多歲女性（案187），前者出現味覺、嗅覺喪失，後者僅有嗅覺喪失，但X光片顯顯示有肺炎。

台灣感染症醫學會理事長、台大醫院小兒部主任黃立民表示，嗅覺與味覺喪失是病毒在鼻咽部與喉嚨附近繁殖，感染神經系統所造成的感覺損傷，先前確診案例中，可能早就有人出現此症狀，只是無人詢問；也可能是患者症狀多元，而忽略了此症狀。

黃立民說，新冠肺炎病毒感染後，患者多半併發肺炎，但也有報告顯示，少部份患者感染後會併發腦炎。他提醒，雖然WHO列舉的感染後14症狀，並未將嗅覺與味覺喪失列入，但這其實是一項很好的警訊，加上國外已有多起案例傳出，呼籲民眾若有出現類似症狀，要提高警覺。

至於被問到出現味覺與嗅覺喪失，是否為不可逆症狀？黃立民回應，「初步感覺是可逆的」，患者若狀況好轉，約1至2週就有望恢復正常。