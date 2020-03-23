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藍牙聽診器投入一線　陸海軍軍醫大學9項抗疫「黑科技」立項研發

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▲穿著防護服的醫生看診時，可由藍牙耳機收到患者心肺音訊號。（圖／翻攝環球網）

▲穿防護服的醫生看診時，可由藍牙耳機收到患者心肺音訊號。（圖／翻攝環球網）

記者魏有德／綜合報導

為避免新冠肺炎接觸性傳染，醫生看診時穿著的全套防護服及護目鏡，反倒成為聽問診時的困擾。對此，上海海軍軍醫大學特色醫學中心研製「隔離式無線電子聽診器」及「防霧護目鏡」，投入武漢火神山等抗疫一線醫院使用，藉此保護醫護人員安全並提升工作效率。

▲大陸海軍軍醫大學特色醫學中心研製「隔離式無線電子聽診器」。（圖／翻攝環球網）

▲大陸海軍軍醫大學特色醫學中心研製「隔離式無線電子聽診器」。（圖／翻攝環球網）

《環球網》報導，聽診器是進行呼吸系統、心血管等疾病診斷的重要工具，抗「疫」一線醫務人員穿上防護服後，市面上現有的機械式聽診器無法在臨床使用。

軍方支援湖北醫療隊隊員劉楠梅提到，有這款聽診器，日常的肺部恢復情況可以憑借患者主訴和肺部聽診初步判斷，不用再頻繁推著患者去做CT檢查，能讓患者得到充分的休息，同時減輕醫護人員的工作量。

海軍軍醫大學助理研究員李川濤表示，該聽診器使用時由探頭採集患者心肺音訊號，將數據經濾波放大處理後，通過藍牙發送到防護服內的耳機上，避免醫生與患者的直接接觸，從而起到很好的保護作用。

▲一線醫護人員已開始使用防霧護目鏡。（圖／翻攝中國教育在線）

▲一線醫護人員已開始使用防霧護目鏡。（圖／翻攝中國教育在線）

此外，醫護人員長時間佩戴護目鏡工作，內鏡片表面容易冷凝形成水霧，以致於看不清眼前目標，再加上嚴重者會呈現眼球衝血、眼睛水腫的現象。

據悉，該款護目鏡採用「主動防霧＋輔助防霧」結合的處理模式，主要對護目鏡片進行鍍防霧膜處理，並在護目鏡框上下安裝形小質輕的單向呼吸閥體，精度比KN95口罩呼吸精度還要高，使護目鏡內外環境溫度平衡，能在4—6小時內減少水霧形成，緩解醫務人員眼睛不適的問題。

▲研究人員試戴醫用口罩飲水裝置及儲液囊。（圖／翻攝中國教育在線）

▲研究人員試戴醫用口罩飲水裝置及儲液囊。（圖／翻攝中國教育在線）

除了上述「黑科技」已投入一線醫院使用，海軍軍醫大學特色研究中心仍持續開發新產品，包括「規模化開展重症新冠肺炎的HBOT氧療建議」、「醫用口罩飲水裝置及儲液囊研制」、「自動靴套穿脫消毒一體機研制」等9個科研項目已立項，並根據研究進展及時追加經費支持，確保產品在抗疫一線實用。

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