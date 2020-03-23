最大射程8公里　4門119「森林滅火砲」發威助滅五台山大火

▲119型超遠森林滅火砲外觀近似陸製86式榴彈砲。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

山西忻州五台山風景區19日發生森林火災，除消防員深入火場滅火，還動用外型類似陸製86型榴彈砲的4門119型「森林滅火砲」，在1小時內撲滅200公尺長的兩條火線，這也是這4門火砲繼去年山西沁原森林大火首秀登場後，再度投入救災行動。

▲為協助撲滅五台山森林大火，4門森林滅火砲和23名民兵預備役臨時組成民兵遠程滅火連。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，由山西北方機械公司4門119遠程森林滅火砲和23名民兵預備役組成的杏花嶺區民兵遠程滅火連，經3小時車程趕赴五台山森林大火現場。該滅火連所承擔的滅火任務是位於地勢較高、火勢較強的兩條火龍，由於消防隊難以到達該位置打造隔離帶，因此需要滅火砲對火點進行遠程壓制。

報導稱，4門滅火砲在現場指揮下依次開炮進行滅火壓制，20發彈藥於一個小時內全部發射成功，準確覆蓋著火點，使火勢得到有效遏制。山西北方機械公司軍品研究所副所長李博表示，這套系統可有效針對不同林區地面特點，採用地爆和空爆方式進行封控、壓制森林火災，「特別是對於高山峻嶺、無水源供給、人員難以靠近以及夜間救援的森林火災非常有效。」

▲119型「森林滅火砲」。（圖／翻攝澎湃新聞）

據悉，這款名為119型超遠程森林滅火炮的裝備，從外觀上看，與陸製86式122公厘榴彈砲相差無幾，最大射程可達8公里，以間瞄射擊為主，兼具直瞄射擊能力。配備的滅火彈藥，則是通過爆炸噴灑乾粉滅火劑，每發砲彈作業面積約50平方公尺，為提高精度，團隊還配備了偵察車、指揮車、彈藥車及無人偵察機等。

這批森林滅火砲初登板是於2019年3月山西沁源發生的森林大火，當時，共出動8門119超遠程森林滅火砲和172枚滅火彈藥，總計發出37枚砲彈，受到社會強烈關注。