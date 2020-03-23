有聲娃娃內容惹議！陸委會：不許中國大陸藉輸入產品對台統戰

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）



記者邱茀濱／綜合報導

民進黨立委趙天麟今（23）日爆料，全台賣場販售某款會講話的娃娃，內容還涉及對岸統戰內容，包含「十月一號是國慶日」、「台灣島是中國最大島嶼」等。對此，大陸委員會晚間指出，不允許中國大陸藉輸入產品對台灣進行統戰。

趙天麟23日提到一個外型可愛的兔子機器娃娃，包裝上還標榜有互動式教學，加上一隻才160元台幣，售價相當便宜，因此恐怕有不少家長買來給孩子學習。但趙天麟卻表示，「這款有聲玩具，非常有爭議，充滿大陸統戰思想內容。」

▲陸製有聲娃娃內容涉及統戰思想。（圖／記者任以芳攝，下同）



他進一步補充，這款玩具一共有111個學習標的，包含文學、故事、英語、兒歌等多款內容，其中，地理和節日問題最大。非常容易混淆、誤導小朋友的認知。但趙天麟指出，現階段限制進口還是有難度，「目前這款發聲玩具屬於合法，就算業者把外包裝塗改，玩具依然可以發聲。」

趙天麟說，類似這樣發聲玩具、物品，一年有45萬個商品進口到台灣，非常難查驗。「建議是否修正《兩岸人民關係條例》，未來禁止聲音、包含影音的統戰內容」甚至連二維碼掃瞄都要列入嚴查標準，做到「超前部署」，嚴防對岸統戰思想進入台灣。

對此，大陸委員會晚間透過書面強調，不允許中國大陸藉輸入產品對台灣進行統戰，近期內將由經濟部邀請相關機關，一同研議現行法規或實務執行如何強化規範。

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