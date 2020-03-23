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只有湖北嚴格管制入境！ 陸委會：國人出示健康證明可搭機返台

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▲▼武漢包機返台現場照片曝光。（圖／翻攝衛生福利部臉書）

▲第三批武漢包機何時返台？陸委會發言人表示，兩岸持續協商中，示意圖。（圖／翻攝衛生福利部臉書）

記者任以芳／台北報導

大陸疫情稍微趨和緩，部分城市已開放通行，立法院外交及國防委員會今23日針對新冠肺炎（COVlD-19）疫情報告，民進黨立委蔡適應提出問題，目前有哪些省份、城市有國人希望用包機回台？陸委會發言人邱垂正回應，「除了湖北嚴格管制，其他省份的國人可自行搭機返台。」但必須出示健康證明。

▲▼ 陸委會發言人邱垂正。（圖／記者任以芳攝）

▲陸委會發言人邱垂正。（圖／記者任以芳攝）

蔡適應提出疑問，「大陸其他省份、城市自由通行，國人可以自己選擇搭機返台？」邱垂正則是回應，「大陸湖北以外地區，有四個城市、五個機場，國人可以運用管道回來。」條件要出示健康證明、返台後要做好14天居家隔離管制，只有湖北列為管制入境台灣的地區。

目前第三梯包機何時啟動？邱垂正指出，「雙方還在持續溝通中」。我方立場明確，滯留湖北的台灣民眾統一以「包機模式返台」，以維護接返人員健康與保障的整體防疫安全，有了前兩次接返執行過程的累積經驗，雙方持續協商中。

▲大陸軍機28日下午再闖我防空識別區，國軍喊話警告展現護領空決心 。（圖／許姓軍事迷提供、國防部臉書）

▲大陸軍機四次繞經我方「防空識別區」，國軍喊話警告展現護領空決心。（圖／國防部臉書）

疫情期間，中共軍機四度繞台，繞經我「防空識別區」，造成台灣民眾心理的恐慌。如此緊張氛圍之下，外界也很關切目前兩岸關係，對此，邱垂正只表示「國防部已經對外說明，沒有進一步補充。」
 

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