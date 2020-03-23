「十一是國慶日」有聲娃娃內容惹議 趙天麟：統戰台灣孩子思維

▲陸製有聲娃娃內容涉及統戰思想。（圖／記者任以芳攝）



記者任以芳／台北報導

家長到賣場買玩具，要特別小心了。立法院外交及國防委員會今23日針對新冠肺炎（COVlD-19）疫情報告，民進黨立委趙天麟爆料，全台賣場販售某款會講話的娃娃，涉及對岸統戰內容，將嚴重誤導孩子的教育認知。

照片中的兔子機器娃娃，外型可愛，包裝上標榜有互動式教學，加上售價便宜，一隻160元台幣，不少家長買來給孩子學習。趙天麟卻表示，「這款有聲玩具，非常有爭議，充滿大陸統戰思想內容。」

▲陸製有聲娃娃涉及統戰思想，舉例地理教學部份，『台灣島』是中國最大島嶼。（圖／記者任以芳攝）

趙天麟特地在質詢時，播放娃娃內建有聲內容，像是「十月一號是國慶日，『台灣島』是中國最大島嶼。」用字遣詞完全都是大陸用語。趙天進一步指出，這款玩具一共有111個學習標的，包含文學、故事、英語、兒歌等多款內容，其中，地理和節日問題最大。非常容易混淆、誤導小朋友的認知。

對此，陸委會發言人邱垂正接受質詢時表示「中國大陸進口商品，如果廣告內容、影音出版品有矮化中華民國情況，都可以限制進口。」趙天麟也指出，現階段限制進口還是有難度，「目前這款發聲玩具屬於合法，就算業者把外包裝塗改，玩具依然可以發聲。」

▲陸製有聲娃娃內容涉及統戰思想，但目前進口到台灣屬於合法，無法列管。（圖／記者任以芳攝）

目前這款有聲娃娃在全台大賣場、多家知名網站都有販售。趙天麟說，類似這樣發聲玩具、物品，一年有45萬個商品進口到台灣，非常難查驗。「建議是否修正《兩岸人民關係條例》，未來禁止聲音、包含影音的統戰內容」甚至連二維碼掃瞄都要列入嚴查標準，做到「超前部署」，嚴防對岸統戰思想進入台灣。