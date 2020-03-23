國際航班「17小時悶一起」…一架飛機4人染疫！其中一人無症狀確診

▲大陸各地不斷出現境外輸入病例。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

天津官方23日通報，3月22日18時至23日6時，天津無新增報告本地新冠肺炎確診病例，新增報告4例境外輸入確診病例（中國籍3例、法國籍1例），累計報告境外輸入確診病例5例（中國籍4例、法國籍1例）。據悉，4例境外輸入病例全為巴黎飛北京同一航班乘客，所搭航班航程17小時左右。

第一位是法國籍男子，38歲，居住地法國巴黎，3月21日乘巴黎到北京CA934航班，於22日12點30分降落天津濱海國際機場，入境時體溫37.9攝氏度，個人申報有發熱、乾咳、頭痛等症狀，23日核酸檢測結果為陽性，經市專家組確診為天津第2例境外輸入病例，分型為普通型，目前已轉至海河醫院治療，有關流行病學調查正在進行中。

第二位是中國籍女子，31歲，中國籍，居住地法國巴黎，是上面確診男子的妻子。她3月21日乘巴黎到北京CA934航班，於22日12點30分降落天津濱海國際機場，入境時體溫36.7攝氏度，個人申報有症狀（乾咳、咽痛），經海關排查無症狀，確定為密切接觸者，23日核酸檢測結果為陽性，經市專家組確診為天津第3例境外輸入病例，分型為普通型，目前已轉至海河醫院治療，有關流行病學調查正在進行中。

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▲機場成為疫情防控重點。（圖／路透社）

第三例為中國籍男子，25歲，居住地河南省駐馬店市，3月21日乘巴黎到北京CA934航班，入境時體溫37.8攝氏度，個人申報有症狀（14日38.0攝氏度，17日咽痛當地就診），23日核酸檢測結果為陽性，經市專家組確診為天津第4例境外輸入病例，分型為普通型，目前已轉至海河醫院治療，有關流行病學調查正在進行中。

第四位是中國籍女子， 44歲，居住地法國巴黎，是第3例的密切接觸者，3月21日乘巴黎到北京CA934航班，入境時體溫36.9攝氏度，個人申報無症狀，經海關排查無症狀，確定為密切接觸者，23日核酸檢測結果為陽性，經市專家組確診為天津第5例境外輸入病例，分型待定，現正轉往海河醫院，有關流行病學調查正在進行中。

3月22日18時至23日6時，天津無新增報告本地新冠肺炎確診病例，累計報告本地新冠肺炎確診病例136例，其中男性73例，女性63例；治癒出院133例，死亡3例，截至目前，全市現有疑似病例27例，累計排查密切接觸者2666人，尚有104人正在接受醫學觀察。

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