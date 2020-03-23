香港將禁止「酒吧賣酒」　降低社交傳播病毒風險

▲香港特首林鄭月娥。（圖／達志／美聯社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港新冠肺炎確診病例已超過300例，其中有多名病例曾到過蘭桂坊的酒吧，不少專家都建議港府強制酒吧、餐館等娛樂場所暫停營業，以降低社交感染風險。香港特首林鄭月娥23日下午宣布，計劃修改相關法律，讓全港8600間持有酒牌的酒吧和餐館停止賣酒，政府持有土地的私人會所將暫停開放娛樂設施。

林鄭月娥在記者會上表示，為了減少社交接觸及聚集，因應近日在酒吧、聚會產生確診個案，政府將修例禁止全港約8600家領有酒牌的酒吧、餐廳、會所賣酒，「酒吧消費的行為本身有很高風險，如果有人喝醉，很容易就會有親密行為。」

林鄭月娥指出，希望酒樓及餐廳業界提出減少聚餐的自發性行為，如果仍然無效，會在法例中做賦權工作，「香港居民許多都沒有下廚習慣，需要外出用餐，但餐廳可嘗試轉做外賣生意，這方面希望可以聽取業界意見。」

林鄭月娥提到，相關工作正在進行，衛生防護中心將會發出清晰指引，相關的局處及部門會在未來幾天邀請業界商討，「研究能採取哪些措施，讓餐館不要關閉。」

林鄭月娥還說，酒牌方面涉及立法，但發酒牌的部門是酒牌局，不是法定機構，律政司司長會考慮援引反《預防及控制疾病條例》第599章另立規例。