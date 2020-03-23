在PTT亂爆卦：新竹市政府有疑似確診個案！　他瞎扯「停班」下場曝光

▲新竹男在PTT亂爆卦「新竹市政府有疑似確診個案」下場曝光。（圖／翻攝PTT）

記者陳凱力、戴若涵／新竹報導

新冠肺炎疫情全球緊張！日前一名宋姓男子在PTT版上爆卦，「剛剛同事的親戚在新竹市政府上班的，說下午停班囉，疑似有確診案例，坐等新聞中」，貼文一出，鄉民留言狂刷一整排「備份」。對此，新竹市政府出面駁斥消息，新竹地檢署也介入偵辦，23日偵結給予宋男緩起訴處分予以緩起訴，需繳納2萬元罰金、刊登澄清文。

根據檢警調查，宋男20日下午2時至4時間，與鄭姓同事聊天時，得知鄭男在新竹市政府交通處任職的姊姊因辦公室消毒沒上班，竟然在沒有確定是否有人罹患新冠肺炎的情況下，就擅自在PTT上PO文，疑似有確診案例等不實訊息。

另外，宋男明知新竹縣政府交通處在官網上有公告，「新竹市交通處於今日3/20下午預防性消毒並暫停洽公，若有民眾需辦理相關事宜，請於3/23㈠再前來辦理」，明顯不是停班，還隨意散播消息，引發超過200則留言、167人參與討論。

檢方認為，宋男這個舉動，損害到新竹市政府及公眾對於疫情訊息認知的正確性，新竹市政府同日傍晚5時20分也公告澄清，「因有市府同仁為疑似病例，故先行啟動相關防疫作為，但經採驗後該員確認為陰性，故排除狀況，市府也無停班之情形」。

檢方念在宋男沒有前科，最後依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興條例第14條之散播不實訊息罪，23日給予他緩起訴處分，期間為1年，須支付公庫2萬元罰金，還要在PTT該篇貼文下方補充澄清。

▲宋男事後在原PO文下方補充澄清。（圖／記者陳凱力翻攝）

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