台新冠肺炎「中鏢數增幅超快」！他問這波防疫給幾分　網揭「一敗筆」戰翻

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者徐斌慎攝）

記者張嘉晏／綜合報導

新冠肺炎席捲全球，我國因為有17年前的SARS經驗，初期如口罩實名制等防疫政策為各國稱頌。不過繼歐美案例大爆發後，台灣確診病例日益增加，截至今（23日）為止累積195例，對此有網友就好奇，民眾對於最近一波的防疫會打幾分？貼文一出，吸引網友們激辯戰翻。

有網友在PTT八卦版發文點出一些防疫問題，他表示政府推出口罩實名制，雖然成人的部分已從每週2片進步到3片，但是近日確診人數增幅超快，可購買的口罩數卻依然維持不變。

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除此之外他也表示，我國升至100案確診數時，民進黨立委表示「破口是台灣人自己弄破的」；疫情指揮中心限制醫護人員出國時，召集人張上淳的兒子卻飛往美國。對此他好奇，看了以上種種情況，大家對於政府的「防疫分數」是否還是如前期一樣這麼高，「還會給到之前的80分嗎？」

▲近期新增的確診病例多為境外移入民眾，政府全面加強邊境管制。（示意圖／記者李毓康攝）

貼文一出，不少人坦言「太慢鎖國」是敗筆之一，「一開始100，後來分數越來越低」、「淳兒事件-80」、「禁出國慢了點」、「下半場目前55，加扣分就看有沒有破口」、「本來有70，太慢鎖國」。

不過也有鄉民給予肯定，認為在非常時期不宜分裂，大家應該團結，即使真的有慢半拍的缺失，事後再追究即可，「我只覺得不要再拿別的東西鬥了」、「縱使慢半拍也支持，每個人都盡力了也再彌補，有那個國家這麼拼」、「讓指揮中心專心做事」、「說零分的應該要搬去別的國家住住看」。

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