彰化醫院超前部屬「分區辦公」備戰　確保服務不中斷

記者唐詠絮、徐愷昕／彰化報導

新冠肺炎疫情升溫，衛福部彰化醫院為確保醫院不受任何狀況影響持續服務，23日超前部署完成分區辦公計畫，將同一單位員工分散在不同辦公室辦公，這樣就算1間辦公室不幸需要隔離，各項服務也不會因此中斷。

▲衛福部彰化醫院23日超前部屬，讓同一單位員工分散在不同辦公室辦公。（圖／記者唐詠絮翻攝）

衛福部彰化醫院23日開始實行分區辦公計畫，將1個單位至少劃分成2組，只留1組在原辦公室，其他組遷到別的單位辦公室，別的單位的人再遷進來，而透過這樣的方式，將能避免同單位內只要有1人確診，接觸者全隔離後，出現沒人上班的窘境。

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院長謝文淮表示，分區辦公後，同間辦公室內分布著不同單位的成員，萬一必須全員隔離時，不同辦公室的同單位成員可以頂上，確保醫院運作無虞，不過他也坦言，當然不希望發生此事，這作法只是未雨綢繆，更加確保醫院的防疫量能。

▲衛福部彰化醫院23日超前部屬，讓同一單位員工分散在不同辦公室辦公。（圖／記者唐詠絮翻攝）

23日一早，部分員工就忙著搬座位，辦公室內穿插著不同單位人員一起辦公的情形可說是前所未見；不少老員工表示，好像新進員工踏入新職場，另還有主管幽默的向下屬說，「別以為離開了，我還是管著呢」。當中，工務組人員也忙著設定分機號碼，避免洽公者找不到人，雖然整個上午都相當忙亂，但醫院員工皆表示能相互體諒，畢竟在防疫的大目標下，醫院有更高規格的防疫絕對是必要的。

除此之外，彰化醫院原本的各種課程教育訓練也都盡可能改成電子課程，減少員工近距離接觸的機會，對此，謝文淮也強調，種種措施只是防範未然，重要的是防疫工作一定要確切落實。

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