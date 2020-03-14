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考察西安三星晶片廠　李克強：沒有更大力度改革開放，外貿外資是穩不住的

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▲大陸國務院總理李克強。（圖／翻攝中國政府網）

▲大陸國務院總理李克強。（圖／翻攝中國政府網）

記者魏有德／綜合報導

大陸國務院總理李克強昨（13日）透過影音觀看西安三星存儲晶片、廣東巴斯夫及浙江舟山石化三地，考察外貿外資項目生產施工現場。李克強表示，沒有更大力度的改革開放，外貿外資是穩不住的。

《中國政府網》報導，李克強提到，各地區、部門要以國家和人民利益為上，打破條條框框，超越局部利益，更大力度推動改革開放，加快推進雙邊和多邊自貿協定談判，更大範圍推廣自貿區經驗，抓緊縮減外商投資負面清單，一視同仁對待各類所有制、內外資企業，進一步打造市場化法治化國際化營商環境。

▲李克強透過影片考察外貿外資投資項目情況。（圖／翻攝中國政府網）

▲李克強透過影片考察外貿外資投資項目情況。（圖／翻攝中國政府網）

過程中，李克強透過影音察看西安三星存儲芯片、廣東巴斯夫和舟山石化等項目生產施工現場。據悉，西安三星存儲晶片項目是韓國三星海外歷史上投資規模最大的項目；德國巴斯夫在廣東投資100億美元的項目，是大陸首個外商獨資大型石化一體化項目，此外，舟山石化項目則是第一個由民資控股的石化項目，計劃投資2000多億元人民幣。

李克強表示，受疫情和全球經濟下行壓力加大、保護主義抬頭的雙重影響，穩外貿穩外資當前面臨更大的壓力和挑戰，但越是困難，越要更大力度擴大改革開放，「沒有更大力度的改革開放，外貿外資是穩不住的。」

▲李克強與義烏小商品負責人連線。（圖／翻攝中國政府網）

▲李克強與義烏小商品城負責人連線。（圖／翻攝中國政府網）

同日，李克強也透過視訊連線浙江義烏的小商品城，與負責人線上對話，藉此了解當前復工復產狀況，及商貿物流、消費市場運行等情況。

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