Galaxy S20 Ultra實拍體驗：100倍變焦拍遠景不是問題

▲Galaxy S20 Ultra實拍體驗。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

三星Galaxy S20系列新機即將在3/20在台灣正式上市，應該有許多星粉好奇，首款搭載100倍變焦的手機，實拍的表現如何？《ETtoday新聞雲》記者這次使用Galaxy S20 Ultra，來告訴你這支手機值不值得入手。

首先，不免俗的來看一下盒裝配件；在這次的盒裝當中，內附了說明書、Type-C充電頭/充電線、AKG有線耳機（Type-C連接頭）、耳機替換矽膠套，以及Galaxy S20 Ultra專用透明手機護殼。

▲▼Galaxy S20 Ultra盒裝內容。（圖／記者邱倢芯攝）



超廣角配上100倍變焦、想怎麼拍就怎麼拍

這次Galaxy S20 Ultra手機模組，不但維持了先前就有的超廣角鏡頭，還增加了100倍超高倍率的數位變焦功能，讓使用者在一個景物的呈現上，可以有更多元的變化。

根據Galaxy S20 Ultra介面上的呈現，分別提供了0.5x、1.0x、2.0x、4.0x、10x、30x、100x的按鈕，當然這不代表使用者僅有如此的拍攝倍率可供選擇，你也可以自由拉動自己想要的拍攝倍率變化。

以下照片是記者站在基隆東岸商場二樓，手持Galaxy S20 Ultra對著虎仔山基隆地標（兩者直線距離近1公里）所拍攝的照片。

▼在0.5倍（超廣角）的拍攝情況下，虎仔山基隆地標在畫面上幾乎可說是看不見。（圖／記者邱倢芯攝）

▼與超廣角拍攝狀況一樣，在1倍鏡的狀態下，地標還是小小的。（圖／記者邱倢芯攝）

▼若是拉到2倍變焦，勉強可見KEELUNG這幾個英文字。（圖／記者邱倢芯攝）

▼4倍變焦拍攝算是在這個拍攝情況下最剛好的倍率，KEELUNG這幾個英文字不但清楚，且還可涵蓋下方的景物。（圖／記者邱倢芯攝）

▼10倍的拍攝狀況下，雖然英文字都還在畫面內，不過下方的景物無法入鏡。（圖／記者邱倢芯攝）

▼30倍變焦的情況下，雖然已有部分英文字無法進入畫面，不過清晰相當夠，這樣的拍攝表現相當驚人。（圖／記者邱倢芯攝）

▼100倍變焦的狀況下，雖然畫面有些許的模糊，不過虎仔山基隆地標的英文字仍相當清楚。（圖／記者邱倢芯攝）

在日間拍攝的情況下，Galaxy S20 Ultra如此的拍攝表現相當驚人，即便是遠距的物體仍可拍攝的相當清楚，使用者可以依照自己的喜好來呈現拍攝畫面。

且三星在介面上的呈現也相當貼心，如果將拍攝倍率拉到30倍以上，畫面的左上角會出現一個小小的畫面，告訴你現在鏡頭所對到的點，大約是物體的哪個位置。

▼如果將拍攝倍率拉到30倍以上，畫面的左上角會出現一個小小的畫面，告訴你現在鏡頭所對到的點。（圖／記者邱倢芯攝）

而在開啟夜景拍攝的情況下，Galaxy S20 Ultra介面則僅提供了0.5x、1.0x、2.0x、4.0x、10x的按鈕。記者夜景在基隆東岸商場四樓手持Galaxy S20 Ultra對著虎仔山基隆地標拍攝。

在開啟夜景拍攝模式時，需維持機身的穩定，不然就有可能會產生畫面模糊的狀況。

▲▼在開啟夜景模式下，畫面物體的銳利度就沒有日間拍攝這麼高，上圖為0.5倍，下圖則為1倍。（圖／記者邱倢芯攝）



▲▼而在開啟夜間模式下，最需要維持機身的穩定，且要注意是否有對焦跑掉的情況，上圖的2倍變焦記者就忽略了這點，因此畫面模糊；下圖為4倍變焦。（圖／記者邱倢芯攝）



▼雖然夜間模式中，手機相機倍率最高僅能拉到10倍，不過其實已經相當夠用，虎仔山基隆地標的英文字仍相當清楚。（圖／記者邱倢芯攝）

在夜間拍攝時，如果無法確定手持機身能夠維持穩定的話，最好還是攜帶手機腳架，才能確保拍攝出來的話面清晰。

除了100倍變焦 還有1億畫素等著你

這次Galaxy S20 Ultra除了搭載了100倍變焦功能之外，還裝上了一顆1億800畫素的鏡頭；不過1億800畫素鏡頭拍出來的畫面與一般模式有什麼不同呢？

▲▼上圖是使用一般模式下的1倍鏡拍攝，而下圖則是開啟了1億800畫素的鏡頭。（圖／記者邱倢芯攝）

乍看之下，兩張照片的差異並不大，不過如果細看上方雲朵的細節，會發現1億800畫素鏡頭所拍攝出來的畫面較為細緻；另外，畫面左下方的欄杆，也是1億800畫素鏡頭所呈現的畫面細節較多。

且若是將兩張畫面放大切割，差異就更大了一些。

▲▼上圖是使用一般模式下的1倍鏡拍攝，而下圖則是開啟了1億800畫素的鏡頭。（圖／記者邱倢芯攝）

兩張照片經過剪裁後，不但大小變得不同且清晰度也變得不一樣，1億800畫素鏡頭拍攝的畫面，經過放大剪裁後，還是能保有畫面的清晰度，旗杆上的文字仍清晰可見。

而要開啟1億800畫素鏡頭的方式相當簡單，只要在拍攝前點擊畫面拍攝比率，並選取「108MP」的選項（如下圖紅框處）即可開啟。

▼只要在拍攝前點擊畫面拍攝比率，並選取「108MP」的選項即可開啟1億800畫素鏡頭。（圖／記者邱倢芯攝）

總體來說，Galaxy S20 Ultra算是相當值得入手的一款手機，無論是在畫面整體的呈現，或是細緻度上Galaxy S20 Ultra的表現都算是可圈可點。雖然手機尺寸偏大，但記者在實拍一天的過程當中，並不會覺得手太痠。雖然有些人會認為，這次的相機模組相當大，不過如果較大的相機模組能夠呈現的畫面更好，記者個人認為並不是一件壞事。