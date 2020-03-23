新冠疫情肆虐「公司逼去大陸出差」！　他怕爆求助：除了離職還有何解？

▲原PO對於下周的出差行程很害怕。（示意圖／記者李毓康攝）

記者張嘉晏／綜合報導

新冠肺炎疫情在全球延燒，不少公司行號為避免疫情擴大，要求員工在家上班，有些人甚至無奈被放無薪假。不過一名網友卻表示，公司要求他下周就要到大陸出差，無論是感染或是回程問題，都讓他相當擔心，但又不敢違抗公司命令，只好上網求解。

一名網友在PTT八卦版發文，他表示自己原本過完年就要到大陸出差，但由於當時大陸疫情嚴重，工作便被延期。不過如今公司卻表示不得不去了，要他下周就得過去，讓他相當擔憂「一待就是2個月，回不回得來也是個問題。」

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苦惱的原PO表示，其實這段期間他在台灣一樣也有上班，不懂公司為何要逼員工冒這個險。無奈這是公司的命令，他也因此向廣大鄉民求助，除了離職一路，是否還有其他方法能夠讓他避免出差，「有沒有相關法規可管啊？」

他還補充，同事們知道要出國出差，雖然同樣有些怨言，但最後還是摸摸鼻子收拾行李飛出去。

▲同事也只能摸摸鼻子出國工作。（ 示意圖／取自pixabay）

貼文一出，一票網友仍然勸他離職，畢竟不能拿生命開玩笑，「我要是你就提離職」、「離職公布公司行號」、「還年輕工作再找就有」、「進去也要先自費隔離啊，派你去幹嘛」。

事實上，立法院2月進行「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」三讀時，民眾黨及時代力量就曾擔心「勞工被迫前往疫情嚴重地區工作」而推出保障勞工的提案，不過提案最終被民進黨否決，並未納入紓困條例中。

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