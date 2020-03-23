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紐約醫院再10天就無法負荷爆量患者　市長：川普政府到現在都沒動作！

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▲紐約州長古莫（Andrew Cuomo，左）與市長白思豪（Bill de Blasio，右）於2日召開聯合記者會說明州內首宗病例狀況。（圖／達志影像／美聯社）

▲紐約州長古莫（Andrew Cuomo，左）與市長白思豪（Bill de Blasio，右），於2日召開聯合記者會說明州內首宗病例狀況。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

紐約州長古莫（Andrew Cuomo）22日下令，擁有850萬人口的紐約市必須在24小時內擬出對策，設法減少市民在公共場合聚會聊天，否則疫情將會「蛀蝕大蘋果」。市長白思豪（Bill de Blasio）準備祭出更嚴格的禁足令，並向外界求援，醫護人員和設備都明顯不足，只要再10天就無法負荷暴增的新冠肺炎患者。

綜合外電報導，古莫周日（22日）在每日疫情簡報上表示，前天他巡視紐約市多處公共場所，發現人們還是大批大批地聚集在一起，聊天、聚會和休閒運動，完全不把他和官員們先前的警告當一回事，沒人想要保持至少6呎（約1.8公尺）的社交距離。

古莫對這些還在過日常生活的市民感到憤怒，「這既遲頓又傲慢，不尊重他人且有自毀傾向的行為，現在必須立刻禁止！這不是玩笑，我沒有在跟你開玩笑。」他和市議會發言人強生（Corey Johnson ）商談，希望市議會能考慮關閉所有車道，讓行人在路上行走的彼此間距能夠最大化，而細節擬定就由紐約市政府來處理。

古莫也要求市長白思豪盡快做出動作，但白思豪和長官的意見不同，在古莫召開例行疫情簡報的數小時前，白才堅持表示市民們都要照著規則乖乖照辦。「市民真的都懂」，白思豪說，「我在我的城市裡四處看了幾天，越來越多人懂得照規矩來了。」

▼紐約布魯克林一處公園，人們仍然聚集再一起閒話家常。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼紐約布魯克林一處公園，人們仍然聚集再一起閒話家常。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國,紐約,新冠肺炎,檢測,艾姆赫斯特,Elmhurst,武漢肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲紐約人口高達850萬，若防疫不力，極可能成為下一個疫情熱區。（圖／達志影像／美聯社）

白思豪指出，警方會協同其他執法機構上街提醒並教育民眾，並要求聚集的人群分開來。市長發言人梅兒（Jane Meyer）在聲明中回覆州長的疑慮，「紐約市已經禁止團體運動，取消所有大型聚會，並加強派遣警方和公園巡警執行監督人們是否保持社交距離。」

醫療用品和設備的缺乏是更為嚴重的問題，白思豪表示，紐約只要再過10天就會出現嚴重的醫療設備短缺，範圍涵蓋外科口罩到防護服，連呼吸器也不夠，但在這個關鍵的節骨眼，卻不見川普政府有任何動作。他說川普18日宣布執行的《國防生產法》，到現在都還沒開始動工，「感覺我們現在只能靠自己了」。

紐約基督教長老會醫院分部日前寫信求援，需要盡快增加醫療設備，現在每位員工只有分配到N95口罩，而每天的消耗量是4000個。

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