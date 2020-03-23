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LINE傳「頭份要淪陷」！54歲婦涉造謠遭送辦：沒想到會觸法

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▲　▼頭份警分局。（圖／翻攝自Google地圖）

▲頭份警察分局。（圖／翻攝自Google地圖）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠肺炎疫情期間假消息頻傳，近日一名54歲的鍾姓女子，於LINE群組內轉發未經查證的謠言，包括「頭份要淪陷了！」、「第53例是竹北00的工程師」等。苗栗縣警局頭份分局偵查隊循線追查，鍾女於22日晚到案，依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例罪嫌究辦。

警方調查顯示，鐘姓女子在LINE群組傳送「第53例是竹北00的工程師、有竹南園區的工程師目前在00醫院隔離，所以病毒已來新竹、竹南了，大家要小心」、「目前在00醫院隔離的工程師是跟第53例00的工程師一起在德國工作6-7個月」，及「苗栗第一例確診病例跑到頭份市KTV唱歌，頭份要淪陷了」等未經查證訊息。

對此苗栗縣政府衛生局表示，全縣目前僅一名新冠肺炎確診，且屬境外移入；衛生局完全掌握個案入境的相關接觸史及場所；個案在醫院隔離中，也沒有到過KTV，鍾女可能把日前一例居家檢疫期間，卻搭乘白牌車去KTV酒店的個案混為一談，也未經查證。

鍾女向警方表示，該訊息是友人傳給她的，當時轉發到公眾群組沒想到會觸法。警方訊後仍依法函送法辦，並將持續追查謠言散佈源頭，同時指出，散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，規定可處3年以下徒刑、拘役或科或併科300萬元以下罰金，處罰相當重，請民眾不要製造、散佈或轉傳有關疫情不實資訊。

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