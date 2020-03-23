快訊／德國總理梅克爾今起「居家隔離」！　證實與確診醫師接觸

▲梅克爾22日起被隔離。（圖／路透）



記者許力方／綜合報導

德國驚傳最新消息，65歲總理梅克爾（Angela Merkel ）因20日曾與一名確診感染新冠肺炎的醫師接觸，22日結束防疫記者會後，她隨即決定進行自我居家隔離。

《美聯社》報導，發言人賽伯特（Steffen Seibert）說，梅克爾在周日舉辦記者會宣佈新的防疫措施後不久，得知周五幫她注射疫苗的醫師檢驗結果呈現陽性，她立即決定開始進行居家隔離，未來幾天仍會繼續接受多次新冠病毒的檢驗，她說，會待在家繼續旅行總理的工作。

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