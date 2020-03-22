一箭雙鵰兩認證！「行動早療」音樂治療師賴彥伯再返東基服務

▲▼台東子弟賴彥伯，出國進修一舉取得「美國註冊音樂治療師」「神經音樂治療師」雙認證。（圖／台東基督教醫院提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

曾在台東基督教醫院復健科「行動早療」團隊擔任音樂治療師的台東子弟賴彥伯，出國進修一舉取得「美國註冊音樂治療師」「神經音樂治療師」雙認證，今年三月再返東基復健科服務，院外與院內都跑、孩童與成人兼顧。

「啊，好久不見！」之前服務對象的家長看到賴彥伯平頭、大眼的熟悉面容，半信半疑的打招呼。一問得知他再回東基復健科服務，高興得很。「當年出國唸書，心中就定下畢業後歸國服務的目標；去年秋冬開始找工作時，正好東基行動早療有開缺，經過面試，如願錄取，我回來了！」

2014年一月辭去東基職務前往美國攻讀音樂治療碩士的賴彥伯，很開心能夠再回行動早療服務。他在美國的日子，時常想起行早的伙伴和孩童。在行早的服務經驗十分珍貴，不管是跟不同專業的合作，像是和語言治療師的配搭；或者面對不同族群的治療，比如面對原住民孩童的跨文化因應與學習，都成為他在美國求學、實習、工作、考照很好的滋養。

自台南藝術大學應用音樂系「音樂治療組」畢業的賴彥伯，於2011年七月成為行動早療的第三位成員。以「個案如果到不了醫院，那麼，治療師就到個案家去」的信念，東基行動早療於2008年六月開始為台東縣偏遠鄉鎮的弱勢家庭孩童提供到宅早期療育服務；有別於慢飛天使到醫院治療室接受療育的服務型態，故稱為「行動早療」，加上賴彥伯，目前網羅了六個專業、九位成員。賴彥伯雖是科班出身，服務兩年半後有感自身不足。在與東基小兒神經科醫師暨行動早療計畫主持人之一的樂俊仁一番懇談後，毅然選擇出國深造。

國內一直沒有音樂治療師的國家考試認證制度，目前業界的認證都來自國外，像2015年接替賴彥伯成為行早音樂治療師的蔡宜君就是取得英國認證。因此在治療費用上，也一直無法取得健保給付，音樂治療還是屬於自費項目。

賴彥伯進一步說明，音樂治療集合了音樂、生理、心理、社會文化等元素，其發展已從社會科學的角度跨足到神經科學的領域，透過大腦顯影技術探討音樂與大腦之間的關係，並統整運用在神經系統受損病人的復健中。長年投入早期療育服務的樂俊仁醫師表示，神經音樂治療對動作、語言、認知等功能的復健有確實的幫助，為嘉惠更多有需要的鄉親，特別規劃賴彥伯在行動早療服務外，新增「院內」治療的服務時段。

舉凡發展遲緩兒、自閉症、帕金森氏症、腦傷、中風、失語症、失智症病人和銀髮族都是賴彥伯的服務對象，只要掛小兒神經科樂俊仁醫師（兒童）或復健科吳欣宜、王和誠醫師（兒童／成人）門診，經醫師診斷並符合治療條件者，即可開立評估及治療單媒合治療時間。個別音樂治療的療程一期共有六次，每次四十分鐘，每次收費八百元。第一次先進行評估，完成評估即由賴彥伯訂定治療計畫，療程的期數因個案需求而異。

賴彥伯指出：「音樂治療提供個案有更多樣的治療專業選擇，同時促進專業間的合作機會。再藉由彼此的合作，找出最適合個案的治療模式。」目前行早成員中的音樂治療師蔡宜君、藝術治療師劉家妤也提供院內治療時段，對象則以發展遲緩兒為主，兩者皆屬自費項目，收費標準與上同。

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