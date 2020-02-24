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有聖靈庇護病都會痊癒！　南韓又一牧師鼓動民眾前進光化門

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▲▼光化門廣場,南韓。（圖／翻攝自推特／@koryodynasty）

▲民眾無視南韓政府對疫情發出的禁令，在光化門廣場聚集示威。（圖／翻攝自推特／@koryodynasty）

記者郭卉寧／綜合報導

受到新天地教會超級傳播事件影響，南韓新冠肺炎（COVID-19）確診案例已達763例，其中7人死亡。此次疫情中，除了新天地教主李萬熙陷入爭議外，長老會牧師、韓國基督教總聯合會代表會長全光勳也遭受唾罵，他近日接連違反政府疫情禁令，率民眾在光化門廣場舉辦示威集會，「參加集會感染也無所謂，因為我們是上帝合法的子民，死就是我們最終歸宿。」

綜合外媒報導，為了防止疫情持續擴散，南韓總理丁世均日前促請國民暫停在室內或人群負笈的戶外舉行活動，而首爾市也在21日禁止市區內的公眾集會，但全光勳所領導的「文在寅下台泛國民鬥爭本部」，卻在22、23日強行在光化門廣場前舉辦集會，更聲稱23日的參加者多達8000多人，分別來自大邱等地。

當時在集會上，全光勳為了鼓舞群眾，更表示「我們就算參與集會感染也無所謂，因為我們是上帝合法的子民，死就是我們最終歸宿，而今天參加集會的都是真正的基督教徒」。他也指出，統計顯示露天場所完全不會傳染，「參加者都是真正基督徒，反而會得到聖靈庇護，有病都會痊癒。」

事實上，全光勳公然鼓動基督教徒參加反政府集會，且多次不當言論，早就令南韓宗教界側目，像是「神你不要撒野，你要撒野，會死在我手上的」等。另外，他去年也曾舉辦記者會表示，如果文在寅繼續執政，「大韓民國有可能會消失。在亡國之前，我們必須行動起來，所以希望文在寅執政到今年年底，到時候主動搬出青瓦台。」甚至他也指出，會在青瓦台國民請願版開設總統辭職專欄，只要有1000萬名網友支持，文在寅就必須主動辭職。

針對全光勳的種種脫序行為，南韓基督教8大教宗13日聯合組成「邪教對策委員長協議會」，並發聲明指出，全光勳以「愛國運動」為由，屢次在大型集會上發表不恰當言論，讓南韓教會及教徒的信仰生活帶來極大負面影響，對此表達強烈憂慮；另外，也有網友認為全光熙是「給韓國基督教及宗教界丟臉」。

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